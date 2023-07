Volleyball Nations League 2023: la Polonia spazza via il Brasile ed accede in semifinale. Sarà sfida al Giappone

Quello tra Polonia e Brasile era stato raccontato come uno dei quarti in assoluto più interessanti della VNL 2023 maschile. Nonostante una sfida che sulla carta poteva sembrare piuttosto equilibrata, in campo è scesa sostanzialmente una squadra sola, con la Polonia che, tra le mura di casa dell’Arena di Gdansk, ha spazzato via il Brasile col punteggio di 3-0 (26–24 25–21 25–20).

Il solito Aleksander Sliwka è stato il grande mattatore dell’incontro, chiudendo con 16 punti, trovati sempre nei momenti decisivi del match, specialmente nella delicata fase iniziale del terzo set con il Brasile che provava disperatamente a spingere. Tra i grandi protagonisti anche il centrale Mateusz Bieniek, assolutamente devastante con il servizio (10 punti totali, 4 ace).

Nonostante una partita dominata dai padroni di casa, non sono mancate le polemiche. Sotto la lente d’ingrandimento in particolare il punto che ha deciso il primo set, l’unico veramente equilibrato. Su un attacco dell’opposto brasiliano Alan, il muro ha respinto la palla che è poi terminata fuori dal campo. Sul challenge chiamato dalla panchina polacca gli arbitri hanno visto un ulteriore tocco del sudamericano, francamente difficile da individuare dal video offerto agli spettatori.

Altro episodio controverso nel finale di terzo set, con un’invasione ravvisata nei confronti di Otavio, ugualmente poco visibile al replay. La vittoria dei polacchi rimane comunque insindacabile e meritatissima, con i brasiliani spesso in difficoltà nel fondamentale di ricezione. Per i padroni di casa si profila ora la sfida con un Giappone che oggi ha superato facilmente la Slovenia.

Foto: FIVB