United Cup 2023, Matteo Berrettini: “Siamo pronti, ci spingiamo a vicenda”

Il conto alla rovescia sta per terminare per l’inizio della United Cup, nuova competizione a squadre miste del tennis mondiale, promossa da ATP, WTA e da Tennis Australia, il cui inizio sarà il 29 dicembre in tre sedi differenti: Sydney, Perth e Brisbane. Diciotto le formazioni al via tra cui l’Italia, inserita nello stesso raggruppamento di Brasile e Norvegia. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di andare il più avanti possibile sia per il prestigio di questa competizione che per i benefici in ottica Australian Open (16-29 gennaio).

Gli azzurri faranno il loro esordio domani contro i brasiliani e c’è tanta voglia di fare bene. Davanti ai microfoni, i nostri portacolori hanno espresso grande entusiasmo. Una formazione guidata da Matteo Berrettini e da Lorenzo Musetti, oltre che da Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Andrea Vavassori, Camilla Rosatello, Marco Bortolotti e Nuria Brancaccio.

Italia che punterà sulla forza del gruppo, almeno questo traspare da quanto riferito dai protagonisti: “È bellissimo essere qui e disputare un evento a squadre miste. Siamo felici di poter giocare in questa nuova manifestazione con un format particolare. Sarà emozionante per me, visto che non ho mai giocato nel doppio misto. Ci stiamo preparando al meglio, spingendoci a vicenda ad alzare il nostro livello“, ha raccontato Berrettini.

Emozioni condivise anche da Trevisan, che sarà la prima scendere in campo domani contro la forte brasiliana Beatriz Haddad Maia dalle 04.00 italiane: “Sono orgogliosa e felice di far parte di questa squadra e non vedo l’ora di giocare“. Per la cronaca dopo il menzionato esordio di Trevisan, sarà Musetti a disputare il suo primo incontro, opposto al n.2 brasiliano Felipe Meligeni Alves, mentre Berrettini dalle 01.00 italiane del 30 dicembre se la vedrà contro Thiago Monteiro a precedere la partita Bronzetti-Pigossi e il doppio misto.

