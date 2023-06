Trento-Karlovarsko oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, canale, streaming

Archiviato l’impegno del Mondiale per club con un secondo posto dolceamaro, l’Itas Trentino torna a giocare in Europa per il quarto turno della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2022/23. L’avversaria odierna è l’insidiosa squadra ceca del Čez Karlovarsko.

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-ANKARA DI VOLLEY DALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-KARLOVARSKO DI VOLLEY DALLE 20.30

Una partita molto delicata per la squadra di Angelo Lorenzetti, che potrebbe risentire della lunga e dispendiosa trasferta brasiliana per il torneo intercontinentale. Serviranno i migliori Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Matey Kaziyski per prendere i tre punti che potrebbero rivelarsi importantissimi in chiave qualificazione.

Di seguito il programma completo di Itas Trentino-Čez Karlovarsko, incontro valido per il quarto turno della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2022/23, con tutte le informazioni per seguire il match in diretta:

PROGRAMMA TRENTO-KARLOVARSKO CHAMPIONS LEAGUE

Giovedì 15 dicembre

Ore 20:30 Itas Trentino-Čez Karlovarsko

TV E STREAMING

Diretta TV: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery Plus, Eurovolley tv

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Photo LiveMedia/Valerio Origo