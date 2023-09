Sollevamento pesi, Reyes quinto ai Mondiali nei -81 kg. Sfiorato il podio nello slancio. Vince Li Dayin

Un debutto importante. Buona la prima per Oscar Reyes, atleta italiano che ha chiuso in quinta posizione i Mondiali 2022 di sollevamento pesi nella categoria fino a 81 kg. Il pesista, per la prima volta con indosso la maglia azzurra in una competizione internazionale, è riuscito nell’impresa grazie a uno slancio di altissimo profilo, dove ha sfiorato il podio.

Parte benissimo Oscar, abile ad alzare al primo tentativo dello strappo 155 kg, salvo però eseguire due passaggi a vuoto nelle chance successive provando a sollevare 160 kg. Due errori che però non hanno scalfito l’animo dell’originario di Cuba, autore di uno slancio superlativo, dove ha realizzato l’alzata inaugurale con 185 kg e quella di chiusura con la misura di 196 kg (intervallato da un errore a 194 kg) centrando il quarto posto di specialità. Totalizzando 351 kg Reyes è riuscito ad attestarsi tra i primi cinque del mondo, un risultato che lascia ben sperare per il futuro.

La gara è stata vinta dal grande favorito del lotto, il cinese Li Dayin, abile di fatto a chiudere i conti con uno strappo da urlo in cui ha timbrato 171 kg al secondo tentativo; leggermente più contratto, per i suoi standard, lo slancio, dove si è dovuto accontentare “solo” di 201 kg per il totale di 372 kg.

Audace poi Rejepbay Rejepov che, dopo uno strappo da 164 kg ha approfittato della stanchezza del cinese centrando al secondo tentativo uno slancio da 202 kg, provando senza successo a infrangere il record del mondo con 209 kg al tentativo finale e chiudendo quindi la prova con 366 kg. Splendida prestazione per il sudcoreano Kim Woo Jae, bronzo con 357 kg grazie a uno strappo da 1562 kg e uno slancio da 195 kg.

Foto: Federpesistica