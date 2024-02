Sollevamento pesi, Oscar Reyes si conferma campione d’Europa dei -81 kg!

Un trionfo totale. Oscar Reyes Martinez si conferma leader assoluto della categoria non olimpica -81 kg e trionfa per dispersione ai Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi di Sofia (Bulgaria), conquistando la seconda medaglia d’oro consecutiva nella rassegna continentale.

Una gara dominata in lungo e in largo quella di Oscar, cominciata già nel migliore dei modi nello strappo. L’azzurro è infatti abile a tirare su alla prima uscita 152 kg, per poi progredire con 155 kg nella seconda. L’errore – l’unico della gara – arriva al terzo tentativo, quando Oscar fallisce l’esecuzione di 157 kg, chiudendo dunque con la stessa misura dell’albanese Qerimaj. Terzo invece l’armeno Rafik Harutyunyan, il quale si è fermato a 154 kg mancando anche lui l’appuntamento con i 157 kg.

Giunto allo slancio l’atleta italiano ha alzato vistosamente l’asticella, mettendo fin da subito nel bilanciere ben 187 kg (cinque lunghezze in più rispetto alla misura più alta dei diretti avversari) e toccando quota 191 kg nella seconda chance. Con la vittoria in tasca Reyes ha quindi preferito non eseguire il terzo lift, guadagnando così un totale di 346 kg totali.

A distanza siderale si è quindi accomodato quindi Harutyunyan che, con una sola alzata valida da 182 kg, si è dovuto accontentare dell’argento con 336 kg precedendo Qerimaj, bronzo con 335 kg. Domani, sabato 17 febbraio, il bottino azzurro potrà aumentare ulteriormente con Nino Pizzolato e Genna Toko Kegne.