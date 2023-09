Skeleton, Coppa del Mondo Park City 2022: si impone Mirela Rahneva davanti a Tina Hermann

Arriva la quarta vittoria della carriera in Coppa del Mondo per Mirela Rahneva. Nella seconda tappa del massimo circuito internazionale di skeleton, in quel di Park City, si impone la canadese classe 1988.

Devastante nella prima run, è riuscita a gestire un buon margine nella seconda chiudendo con il crono di 1:38.42. Battuta la teutonica Tina Hermann, staccata di 10 centesimi. Terza piazza per la britannica Laura Deas, a 13 centesimi.

A completare la top-5 troviamo la teutonica Susanne Kreher a 15 centesimi e la padrona di casa statunitense Kelly Curtis. Sesta Hannah Neise, vincitrice all’esordio a Whistler.

Proprio la giovane teutonica è al comando della classifica di Coppa con 401 punti proprio davanti a Rahneva che dista otto lunghezze.

Ricordiamo che la squadra italiana ha preferito disertare la trasferta nordamericana preferendo gli allenamenti in Europa.

Foto: Lapresse