Nuoto, Mondiali vasca corta 2022: le presenze gare dell’Italia. Tutti gli eventi degli azzurri

I Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta andranno in scena a Melbourne (Australia) dal 13 al 18 dicembre. L’Italia vuole essere protagonista dopo aver strabiliato in estate tra i Mondiali in vasca lunga ed Europei. La nostra Nazionale sarà composta da 20 atleti (12 uomini e 8 donne), per 45 presenze gara complessive (tra cui nove staffette). Riflettori puntati in particolar modo su Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato, Thomas Ceccon, Alessandro Miressi, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Margherita Panziera.

Il DT Cesare Butini ha analizzato la situazione attraverso i canali federali: “Questo è il primo appuntamento internazionale dopo la splendida stagione 2022. La rappresentativa italiana è composta da 20 atleti che coniugano una grande qualità con la giusta quantità. Ci sono sia grandi individualità ma questo non preculde la competitività anche nelle staffette. Nell’edizione dello scorso anno ad Abu Dhabi, abbiamo conquistato 16 medaglie (5 ori, 5argenti, 6 bronzi); non sarà facile ripetersi, ma sono certo che la squadra risponderà nel migliore dei modi. La sede della manifestazione ha indotto alcune nazioni a scelte importanti sui numeri delle loro rappresentative“.

Il Direttore Tecnico ha proseguito: “Ringrazio la Federazione Italiana Nuoto per avermi permesso di convocare un congruo numero di atleti per un evento così importante. Aspettiamo di conoscere con esattezza la lista ufficiale degli atleti presenti, anche per definire alcune scelte finali in quanto alcuni atleti sono penalizzati dal format della manifestazione“. Nel frattempo sono state comunicate nel dettaglio le presenze gara dei singoli atleti.

PRESENZE GARA ITALIA AI MONDIALI NUOTO VASCA CORTA

DONNE (8)

Simona Quadarella (CC Aniene) 400 sl, 800 sl, 1500 sl

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 rana

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 100 e 200 misti

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 200 e 400 misti

Ilaria Cusinato (Fiamme oro/Team Veneto) 400 misti e 200 farfalla

Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 50 e 100 dorso

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 50 farfalla, 50 e 100 sl

UOMINI (12)

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 sl

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 sl

Paolo Conte Bonin (Team Veneto) 4×100 sl

Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 4×100 sl

Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200 e 400 sl

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 sl

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena) 50, 100 e 200 dorso

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 e 100 dorso, 50 farfalla, 100 misti, 100 sl

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50 e 100 rana

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 50 e 100 rana

Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla, 100, 200 e 400 misti

Foto: Lapresse