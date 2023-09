LIVE Perugia-ItambÃ¨ Minas 3-0, Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA: gli umbri demoliscono i brasiliani e raggiungono Trento in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL PROGRAMMA DELLA FINALE TRA PERUGIA E TRENTO

2.55: L’appuntamento dunque è per questa sera alle 20 per la finale Perugia-Trento. Per ora è tutto. Grazie per averci seguito e buonanotte!

2.53: In casa Perugia Semeniuk top scorer con 15 punti, poi con 11 Leon e un ottimo Flavio. Per Minas nessun giocatore in doppia cifra, top scorer l’ex modenese Estrada Mazorra con 8 punti all’attivo.

2.52: Non c’è stata partita a Betim con Perugia che ha dominato la semifinale contro l’Itambè Minas, guidata in particolare da Semeniuk autore di una grande partita ma anche da Leon e Rychlicki ma soprattutto da un Giannelli in versione extralusso

2.50: per la terza volta nella storia due squadre italiane in campo a giocarsi nella finale il titolo iridato di volley maschile per club. Era stato Milano contro Treviso nel 1992 (vittoria dei lombardi) e Trento-Civitanova nel 2018 (vittoria dei trentini). Domani sarà Trento, alla sua sesta finale, contro Perugia, alla sua prima finale iridata

25-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuk! SARA’ FINALE TUTTA ITALIANA! IL MONDIALE PER CLUB TORNA IN ITALIA perchè Perugia batte l’Itambè Minas 3-0 e raggiunge Trento in finale

24-17 Muroooooooooooooooo Flavioooooooooooooooooooo

23-17 Mano out di Leon da zona 4

22-17 La free ball di Leon

21-17 Errore di Resley in palleggio

20-17 Errore al servizio Itambè

19-17 Out l’attacco di Semeniuk da 2

19-16 Errore al servizio Perugia

19-15 Pallonetto vincente di Semeniuk da zona 4

18-15 Vincente Arthur da zona 4

18-14 Parallela di Ryklicki da seconda linea

17-14 Errore al servizio Itambè

17-13 Errore al servizio Itambè

16-13 Vincente il tocco di Estrada da zona 4

16-12 Aceeeeeeeeeeeeeeee Ryclickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

15-12 La diagonale di Leon da zona 4

14-12 Mano out Matheus in primo tempo

14-11 Mano out di Leon da zona 4

13-11 La free ball di Matheus

13-10 Primo tempo Itambè

13-9 Muroooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooo

12-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Semenuuuuuuuuuuuuk

11-9 La pipe di Leon

10-9 Ace Arthur Bento

10-8 Errore al servizio Perugia

10-7 Muroooooooooooooooo Semeniuuuuuuuuuuuk

9-7 Vincente Semeniuk da zona 4

8-7 Errore al servizio Perugia

8-6 Murooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7-6 Muroooooooooooooo Semeniuuuuuuuuuuuuk

6-6 Errore al servizio Itambè

5-6 Errore al servizio Perugia

5-5 Rycklicki vincente da seconda linea

4-5 Out il primo tempo di Solè

4-4 Errore al servizio Perugia

4-3 Mano out di Leon da zona 4

3-3 Mano out di Paulo da zona 2

3-2 Mano out di Sole in primo tempo

2-1 Mano out Rychlicki da zona 2

1-1 La pipe di Estrada

1-0 Primo tempo Flavio

25-19 Lo chiude Giannelli! Di seconda intenzione il palleggiatore spinge a terra il pallone

24-19 Errore al servizio Perugia

24-18 Muroooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

23-18 Errore al servizio Itambè

22-18 Vincente il diagonale lungo di Honorato da zona 4

22-17 Errore al servizio Itambè

21-17 Vincente la parallela di Paulo da zona 4

21-16 Invasione Itambè

20-16 Errore al servizio Perugia

20-15 Tocco vincente di Leon da zona 4

19-15 Invasione Perugia

19-14 Primo tempo vincente Flavio

18-14 Errore al servizio Perugia

18-13 Vincente la pipe di Leon

17-13 Vincente la pipe di Estrada

17-12 Vincente l’attacco di Honorato da zona 4

17-11 Magia di Giannelli in palleggio, tocco vincente di Semeniuk da zona 4

16-11 Errore al servizio Itambè

15-11 Errore al servizio Perugia

15-10 Pipe di Semeniuk

14-10 Errore al servizio Perugia

14-9 Errore al servizio Itambè

13-9 Ace Vissotto

13-8 Vincente Estrada da zona 4

13-7 Primo tempo Flavio

12-7 Primo tempo Itambè

12-6 Aceeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuk

11-6 Errore al servizio Itambè

10-6 La pipe di Estrada

10-5 Out l’attacco di Vissotto da zona 4

9-5 Diagonale stretto di Semeniuk

8-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7-5 Primo tempo Flavio

6-5 Vincente l’attacco di Honorato

6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Perugiaaaaaaaaaaaaaaaa

5-4 Primo tempo Matheus

5-3 Mano out in primo tempo di Solè

4-3 Errore al servizio Perugia

4-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Ryclickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3-2 Vincente l’attacco di Leon da zona 4

2-2 Il primo tempo di Matheus

2-1 Out Vissotto in attacco da zona 2

1-1 La pipe di Semeniuk

0-1 Vincente Vissotto da zona 2

25-19 Vincente il tocco di prima intenzione di Flavio e Perugia si aggiudica il primo set 25-19

24-19 Errore al servizio Perugia

24-18 Errore al servizio Itambè

23-18 Vincente Vissotto da seconda linea

23-17 Primo tempo Solè

22-17 Vincente Estrada da zona 4

22-15 Vincente Rychlicki da zona 2

21-15 Out l’attacco di Leon da zona 4

21-14 Errore al servizio Itambè

20-14 Vincente Honorato col muro a tre da zona 4

20-13 Errore al servizio Perugia

20-12 La pipe di Semeniuk a chiudere una lunga azione

19-12 Primo tempo dietro di Flavio

18-12 Primo tempo Matheus

18-11 Primo tempo Flavio

17-11 Out l’attacco di Semeniuk da zona 2

17-10 Primo tempo Matheus

17-9 La pipe di Leon

16-9 Mano out Estrada da zona 4

16-8 Invasione Itambè

15-8 Il pallonetto di Solè in primo tempo

14-8 Errore al servizio Perugia

14-7 La palla spinta di Solè in primo tempo

13-7 Vincente Vissotto da zona 4

13-6 Invasione Itambè

12-6 Vincente Leon da zona 4

11-6 La pipe di Matheus

11-5 Out l’attacco di Vissotto da seconda linea

10-5 Errore al servizio Itambè

9-5 Muro di Honorato

9-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuk

8-4 Rychlicki vincente da zona 4

7-4 Mano out in parallela di Vissotto da seconda linea

7-3 Fallo di seconda linea Honorato

6-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-3 Murooooooooooooo Flaviooooooooooooooo

4-3 Errore al servizio Itambè

3-3 Errore al servizio Perugia

3-2 Vincente Rychlicki da seconda linea

2-2 diagonale vincente di Vissotto da zona 2

2-1 Errore al servizio Itambè

1-1 Primo tempo Juninho

1-0 La pipe stellare di Semeniuk

1.29: Per Perugia Giannelli-Rychlicki, Flavio-Solè, Leon-Semeniuk e Colaci libero

1.28: Il sestetto iniziale dei brasiliani: Estrada, William, Onorato, Juninho, Vissotto, Matheus

1.25: Nel roster del club brasiliano c’è un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, il cubano Estrada Mazorra, fino a due stagioni fa a Modena, che viene utilizzato come alternativa a Vissotto. In banda giocano Henrique Honorato e Marcus Coelho, mentre i centrali sono Kelvi Souza e Matheus Santos, il libero Maique Nascimento.

1.22: Vissotto è ancora uno dei punti di forza della squadra brasiliana che occupa la terza piazza della graduatoria del campionato brasiliano e non è il più vecchio della squadra titolare visto che in diagonale si trova l’alzatore William Arjona, 43 anni e anxcora grande protagonista nelle classifiche di rendimento.

1.19: In finale c’è già Trento che superato 3-0 nella prima semifinale i campioni uscenti del Sada Cruzeiro e aspetta di conoscere la sfidante per il titolo

1.16: La Sir Safety Susa Perugia è la grande favorita di questo torneo. Per la qualità di gioco e la continuità di rendimento espresse quest’anno la formazione di Anastasi ha tutte le carte in regola per laurearsi per la prima volta nella sua storia campione del mondo di club

1.13: Terza sfida ad una squadra brasiliana al Palasport di Betim per la formazione allenata da Andrea Anastasi che guida a punteggio pieno il campionato tricolore. Dall’altra parte della rete c’è l’Itambè Minas di Leandro Vissotto, vecchia conoscenza dei tifosi italiani.

1.10: Buonanotte agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda semifinale del Mondiale per Club maschile di pallavolo tra Sir Safety Susa Perugia e Itambè Minas

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-SADA CRUZEIRO DI VOLLEY DALLE 22.30

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Mondiale per Club maschile di pallavolo tra Sir Safety Susa Perugia e Itambè Minas. Terza sfida ad una squadra brasiliana al Palasport di Betim per la formazione allenata da Andrea Anastasi che guida a punteggio pieno il campionato tricolore. Dall’altra parte della rete c’è l’Itambè Minas di Leandro Vissotto, vecchia conoscenza dei tifosi italiani.

La Sir Safety Susa Perugia è la grande favorita di questo torneo. Per la qualità di gioco e la continuità di rendimento espresse quest’anno la formazione di Anastasi ha tutte le carte in regola per laurearsi per la prima volta nella sua storia campione del mondo di club ma le partite secche nascondono sempre qualche insidia e gli umbri dovranno fare attenzione all’entusiasmo della squadra verde-oro che non ha nulla da perdere.

Vissotto è ancora uno dei punti di forza della squadra brasiliana che occupa la terza piazza della graduatoria del campionato brasiliano e non è il più vecchio della squadra titolare visto che in diagonale si trova l’alzatore William Arjona, 43 anni e anxcora grande protagonista nelle classifiche di rendimento. Nel roster del club brasiliano c’è un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, il cubano Estrada Mazorra, fino a due stagioni fa a Modena, che viene utilizzato come alternativa a Vissotto. In banda giocano Henrique Honorato e Marcus Coelho, mentre i centrali sono Kelvi Souza e Matheus Santos, il libero Maique Nascimento.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Mondiale per Club maschile di pallavolo tra Sir Safety Susa Perugia e Itambè Minas, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 1.30!

Foto Fivb