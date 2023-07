LIVE Bronzetti-Pigossi 6-0 6-2, Italia-Brasile 3-1 United Cup in DIRETTA: partita a senso unico, punto decisivo per gli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

04.46: L’Italia batte il Brasile ed ora può preparare al meglio la prossima sfida contro la Norvegia. Gli azzurri saranno favoriti anche in questo faccia a faccia, con il solo Matteo Berrettini che parte sfavorito contro Casper Ruud.

04.44: Un monologo dell’azzurra fino al 6-0 4-0. Poi c’è stato un momento di blackout, con Pigossi che ha preso coraggio e ha avuto anche la palla del 4-3. Vinto il settimo game, Bronzetti è tornata a dominare, chiudendo per 6-2.

04.43: Una superlativa Lucia Bronzetti demolisce per 6-0 6-2 Laura Pigossi e regala la prima vittoria all’Italia nella United Cup 2023.

6-2 HA VINTO LUCIA BRONZETTI! L’ITALIA BATTE IL BRASILE!

0-40 Tre match point per Lucia Bronzetti.

0-30 Super dritto di Lucia.

0-15 Lungolinea vincente di rovescio per Bronzetti.

5-2 Dopo undici minuti Lucia Bronzetti vince un importantissimo settimo game.

A-40 Un altro scambio infinito e alla fine arriva l’errore di Pigossi.

40-40 Doppio fallo di Bronzetti. Prosegue questo delicatissimo settimo gioco.

A-40 Ancora il dritto vincente di Bronzetti.

40-40 Bronzetti sfonda con il dritto e annulla la delicata palla break.

40-A Clamoroso vincente di rovescio di Pigossi, che ha una palla break.

40-40 In corridoio il dritto di Bronzetti.

A-40 Pigossi è diventato un muro, ma alla fine la brasiliana sbaglia.

40-40 In rete il dritto di Bronzetti.

40-30 Prima vincente di Bronzetti.

30-30 Lunga la volée a campo aperto di Pigossi. Un regalo enorme della brasiliana.

15-30 Sbaglia ancora Bronzetti.

15-15 Ancora uno scambio infinito e Bronzetti sbaglia una comoda volée

4-2 Pigossi tiene il servizio.

A-40 Servizio vincente di Pigossi.

40-40 Sbaglia di rovescio la brasiliana.

A-40 Pigossi resiste alle bordate di Bronzetti ed alla fine sbaglia l’azzurra.

40-40 Bravissima Lucia, che sfonda ancora con il dritto.

40-30 Prima vincente della brasiliana che prova a coinvolgere anche il pubblico. Bronzetti non deve distrarsi.

30-30 Sulla riga il dritto di Pigossi.

15-30 Lungo il dritto della brasiliana.

15-15 In rete il rovescio di Pigossi.

4-1 Pigossi riesce a conquistare il primo game della sua partita.

30-40 Palla break per Pigossi.

30-30 Prima vincente di Bronzetti.

15-30 Splendida volée di dritto di Pigossi.

15-0 Dritto vincente di Bronzetti.

4-0 Prosegue inesorabile il dominio di Bronzetti.

30-40 Ancora palla break per Bronzetti.

30-30 In corridoio il dritto di Pigossi.

30-15 Pigossi trova un vincente di dritto.

0-15 Bronzetti domina con il dritto.

3-0 Bronzetti straripante. Match in totale controllo.

40-15 Servizio e dritto della riminese.

30-15 Un raro errore dell’azzurra.

30-0 Servizio e dritto di Lucia Bronzetti.

2-0 Arriva un altro break per Bronzetti!

40-A Ancora palla break per Bronzetti.

40-40 Scambio infinito e questa volta è Bronzetti a non controllare il rovescio.

30-40 Doppio fallo di Pigossi e palla break per Bronzetti.

30-30 In corridoio il rovescio dell’azzurra.

0-30 Bronzetti sfonda con il dritto.

1-0 Altro scambio lunghissimo e sempre vinto da Bronzetti.

40-30 Pigossi sparacchia in corridoio.

30-30 Incredibile difesa di Bronzetti che si salva in maniera quasi miracolosa e sfrutta poi un brutto errore di Pigossi.

15-30 Doppio fallo di Bronzetti.

15-15 Bel dritto di Pigossi.

15-0 Bronzetti sfonda subito con il dritto.

Un monologo di venticinque minuti per la tennista azzurra. Bronzetti ha passeggiato nel primo set e l’Italia si avvicina alla prima vittoria della sua United Cup.

6-0 PRIMO SET PER LUCIA BRONZETTI!

30-40 Bronzetti fa quello che vuole e si procura il primo set point.

30-30 Pigossi sbaglia malamente di rovescio.

30-15 Dritto lungolinea di Bronzetti.

30-0 In corridoio il rovescio della romagnola.

15-0 Lungo il dritto di Bronzetti.

5-0 Un monologo quello di Lucia Bronzetti nel primo set.

40-15 Ennesimo errore di Pigossi.

30-15 Scappa via il dritto a Bronzetti.

30-0 Altro ace di Bronzetti.

15-0 Ace di Lucia.

4-0 Un dominio di Bronzetti, che ha doppio break di vantaggio ora.

0-40 Tre palle break per Bronzetti.

0-30 Altro dritto vincente dell’azzurra.

0-15 Spinge subito Bronzetti.

3-0 Altro ace di Bronzetti, che conferma il break.

40-15 Bronzetti sfonda con il dritto.

30-0 Dritto vincente dell’azzurra.

15-0 Uno scambio incredibile e alla fine Bronzetti lo vince con un gran rovescio.

2-0 BREAK BRONZETTI! L’azzurra spinge con il dritto e si porta subito avanti.

30-40 Palla break per Bronzetti.

30-30 In rete il rovescio della brasiliana.

30-15 Altro scambio lungo e Bronzetti non controlla il passante.

15-15 Scambio durissimo e Pigossi tocca la riga con una volée un po’ meccanica.

0-15 Dritto devastante di Bronzetti.

1-0 Bronzetti conquista il primo game della partita.

40-30 Ace di Bronzetti.

30-30 Decolla la risposta della brasiliana.

15-30 Pigossi sfonda con il dritto.

15-15 Scambio lungo e Pigossi va fuori giri con il rovescio.

0-15 Lungo il rovescio di Bronzetti.

03.26: Sarà Lucia Bronzetti a servire per prima.

03.25: La vittoria di Matteo Berrettini ha permesso all’Italia di portarsi sul 2-1. Bronzetti ha l’occasione di chiudere i conti, superando la numero 119 del mondo.

03.20 Sono in campo per il riscaldamento Lucia Bronzetti e Laura Pigossi.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro Lucia Bronzetti-, valido per la sfida della United Cup 2023 tra Italia e Brasile, competizione per nazioni a formazioni miste di scena in Australia. E’ il quarto singolare della sfida e può essere quello decisivo.

La romagnola parte con i favori del pronostico contro la numero 119 del mondo. Uno scontro importantissimo perchè l’Italia spera di trovarsi sul 2-1 nel momento di questo singolare e dunque Bronzetti ha assolutamente la possibilità di regalare la prima vittoria alla squadra azzurra.

La numero 54 del mondo deve riscattare un finale di stagione deludente, dopo che il 2022 aveva visto la sua esplosione con tanti buoni risultati. Le porte della Top-50 sono comunque vicinissime e l’obiettivo è quello di cominciare al meglio con un bel successo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro Lucia Bronzetti-, valido per la sfida della United Cup 2023 tra Italia e Brasile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda del programma odierno, a seguire il match tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro previsto dalle 01.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it