LIVE Biathlon, Mass start maschile Le Grand-Bornand in DIRETTA: Dale stampa Laegreid in volata! Terzo J. Boe, Giacomel 13° con 4 errori

13:02 La nostra DIRETTA LIVE della mass start maschile si chiude qui! Grazie mille per averci seguito, con il grande biathlon appuntamento alle 14.15 per il via della gara femminile!! Un saluto a tutti gli amici di OA Sport!

13:01 In grande difficoltà gli svedesi, con Ponsiluoma 26° e Samuelsson 30°.

12:59 La classifica di specialità coincide con quella di oggi all’arrivo, essendo la prima mass stagionale. Giacomel nella Coppa del Mondo generale sale in 21ma posizione con 152 punti.

12:58 In classifica generale tappa favorevole a Laegreid, che si porta a 34 punti dal pettorale giallo Johannes Boe (599 per il primo, 565 per il secondo). Terzo posto confermato da Jacquelin con 319 punti.

12:55 La top-10 è completata dal tedesco Doll, 7° (2 a 25″), dallo svizzero Stalder, 8° con lo 0 a +31″, in nona posizione un altro norvegese, Andersen, con due errori e un ritardo di 41″, mentre 10° finisce finlandese Harjula (2 a +45″).

12:52 Livello pazzesco quello in campo maschile, con l’azzurro Giacomel che si conferma nelle posizioni alte di classifica. Per lui sono stati fatali i 2 errori nella seconda serie a terra. Il trentino ha condotto una gara in costante rimonta sugli sci, e si candida come uno dei grandi protagonisti per la seconda parte di stagione.

12:50 Gara comandata dai norvegesi, con 6 tra i primi 8 al traguardo. In tutti i poligoni i “norge” sono stati in 4 nelle prima 4 piazzole. Dale, dopo aver sbagliato 2 volte nel terzo poligono, ha trovato lo zero nell’ultima serie approfittando degli errori degli altri e se è lanciato all’inseguimento di Laegreid, stampato in volata dopo un ultimo giro da cardiopalma.

12:47 Giacomel (4) chiude in 13° a 55″ l’ennesima gara super solida sugli sci e porta a casa altri punti importanti in classifica generale. Quando Tommaso riuscirà a trovare una gara pulita al poligono, ci farà divertire veramente tanto.

12:45 DALE STACCA IN VOLATA LAEGREID E SI VA A PRENDERE UNA VITTORIA INCREDIBILE!!!!!!!! A completare il podio J. Boe (3, a +10″), quarto Fabuen Claude (3 a +17″), l’unico francese a interrompere l’egemonia norvegese. 5° e 6° Christiansen (3 a +19″) e T. Boe (2 a +21″).

12:45 Si porta davanti Dale che prova il forcing per staccare Laegreid, ai 13.5 km Giacomel è in lotta per la dodicesima posizione con Guigonnat.

12:44 DALE SI RIPORTA SULLE CODE DI LAEGREID AI 13.5KM!!! CHE NUMERO DEL NORVEGESE! Terzo J. Boe a 14″, si va verso la seconda tripletta norvegese di fila dopo quella di ieri.

12:42 Un errore per Giacomel che comunque recupera diverse posizioni ed esce 13° molto vicino a Guigonnat. Altra gara solida sugli sci per il trentino.

12:41 4/5 per J.Boe e Laegreid! Ne sbaglia due Christiansen come ieri!!! ZERO DI STALDER! All’uscita dell’ultimo poligono guida Laegreid con 9″ su Stalder e 10″ su uno strepitoso Dale. J. Boe, molto più lento nei tempi di rilascio, è in 4a posizione a 18″.

12:39 Ultimo poligono! Duello rusticano per la vittoria in casa norvegese tra J. Boe, Laegreid e Christiansen!

12:37 Sta facendo una grande gara lo svizzero Stalder, che con lo zero si trova in quinta posizione con un distacco di 22″ dal trio che conduce la gara. Sesto Fillon Maillet a 24″ seguito da vicino da T.Boe, Dale e Doll.

12:36 Ai 10.0km Andsersen non riesce a tenere il passo dei tre compagni di squadra, con il ritmo imposto da Christiansen. Giacomel rimane 18esimo e non perde nulla dalla testa della gara.

12:35 ZERO DI GIACOMEL! All’uscita del 3° poligono sempre 4 norvegesi davanti, con Andersen che si sostituisce a Dale. L’azzurro è diciottesimo a 50 secondi.

12:33 Un errore per J. Boe. Laegreid e Dale, due per Christiansen! L’unico senza errori è Andersen!

12:31 J. Boe si prende la prima piazzola su Dale per il terzo poligono, è arrivato il momento della prima serie in piedi!

12:29 Giacomel prova a fare la voce grossa in questo giro e guadagna 3″ sulla testa al secondo intermedio. I norvegesi davanti sono 6 tra i primi 8, con T. Boe e Andersen attaccati alla schiena di Fillon Maillet.

12:29 Gara a pattuglie che procede compatta con Christiansen a tirare su J. Boe, Laegreid e Dale. Il loro primo inseguitore è uno scatenato Fabien Claude, che con un errore ai 7.5 km paga appena 13″.

12:27 3/5 per Tommaso Giacomel che probabilmente dice addio ad un piazzamento di lusso, l’azzurro esce dal secondo poligono in 24a posizione a 1’15”.

12:26 Non sbaglia nessuno dei 4 norvegesi che rimangono in testa! Percentuali irreali con pochissimi errori anche tra gli inseguitori.

12:24 Secondo poligono e ultima serie a terra.

12:22 L’azzurro ha come riferimento in pista Ponsiluoma, ai 4.5km perde 1″ dalla testa; quartetto norvegese che procede insieme dandosi i cambi, sembra quasi di vedere una gara di ciclismo.

12:20 Ai 4.0km scappano via J. Boe, Christiansen, Laegreid e Dale. Al loro inseguimento Fillon Maillet che si traina un gruppetto di 7 atleti. Gaicomel 19° con un distacco di 28″.

12:18 Errori degli svedesi, con il 5/5 davanti a tutti i tre norvegesi sul podio ieri. 15 con lo zero, un errore per Tommaso Gaicomel che esce 20° a 32″.

12:16 La pista sembra essere in condizioni molto diverse da quelle da ieri, senza la lastra di ghiaccio che ha scatenato molte polemiche. Ci si appresta ad affrontare il primo poligono a gruppo compatto ma in fila indiana.

12:14 Passa in testa a dettare il passo Jacquelin, gruppo sempre più sfilacciato con Giacomel che mantiene stessa posizione e stesso distacco.

12:13 Al primo intermedio, al 1.0km, il gruppo è già in fila indiana trainato da Johannes Boe. Giacomel in 16a posizione a 10″.

12:11 E’ PARTITA LA MASS START MASCHILE! Buon divertimento e buon biathlon a tutti!

12:09 -2° a Le Grand-Bornard, vento praticamente assente. Gli atleti si preparano sulla linea di partenza!

12:07 Giacomel parte per quest’ultima gara del 2022 con grandi ambizioni, consapevole che con una prestazione solida al tiro può sicuramente giocarsi la top-10; invece con la perfezione al poligono il classe 2000 può, perché no, ambire al primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo.

12:05 Tommaso Giacomel sarà l’unico azzurro presente ai nastri di partenza, con il pettorale n.20, il trentino di Imer in questo avvio di stagione ha impressionato soprattutto per la crescita sul segmento di fondo, avendo già raccolto due top-10.

12:02 Particolare attenzione da prestare agli svedesi Samuelsson (5) e Ponsiluoma (4), oltre a vedere se Christiansen (6) riuscirà a ripetere la mostruosa prestazione sugli sci dell’inseguimento, sicuramente anche agevolato dai materiali in una giornata in cui diversi atleti faticavano anche a fare le curve.

11:59 Con il n.1 sarà in partenza Johannes Boe, dominatore e vincitore di 5 competizioni individuali stagionali, tallonato dal compagno di squadra Sturla Holm Laegreid. “Prima fila” completata dal padrone di casa Emilien Jacquelin, voglioso di riscatto e di trovare almeno un podio in terra francese.

11:56 Gara pazza o gara normale? In che condizioni sarà la pista di Le Grand-Bornard? Ci saranno nuovamente grandi differenze tra i vari materiali? Tutte domande lecite e a cui non si potrà rispondere fino all’inizio della gara per chi ha visto quello che è successo ieri in alta Savoia, quando la pista era una vera a propria lastra di ghiaccio.

11:53 Ultima gara del settore maschile dell’anno solare per il circuito maggiore di biathlon, che poi si ritroverà nell’anno nuovo a Pokljuka. Prima mass start stagionale, spettacolo assicurato.

11:50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start maschile di Le Grand-Bornand (Francia), valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2022-23.

