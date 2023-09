Calendario Serie A basket: orari partite 10-11 dicembre, programma, tv, streaming

In arrivo, puntuale come ogni weekend, decima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Si prosegue con il duello Bologna-Milano, al momento ancora non in maniera diretta, ma a distanza e dopo le fatiche di Eurolega di entrambe (con l’Olimpia non ancora uscita dalla crisi).

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-REGGIO EMILIA DI BASKET DALLE ORE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-SCAFATI DI BASKET DALLE ORE 19.00

Tris di partite di scena al sabato. Venezia ospita Brescia in un remake del derby di EuroCup a campi invertiti, mentre Napoli riceve Trento sperando di risalire (difficile, data la consistenza dei trentini in Serie A) e Tortona affronta Sassari in uno dei confronti più delicati di tutti. Ritorno a Milano per Andrea Cinciarini, che con la sua Unahotels cerca il colpo al Mediolanum Forum. Pesaro-Varese è sfida dai tanti temi, mentre Treviso-Verona richiama alla mente storie di basket di vent’anni e più fa. Viaggio bolognese per la Givova Scafati, mentre Trieste chiude i conti trovandosi davanti Brindisi all’Allianz Dome (PalaRubini).

Di seguito il programma completo delle partite della decima giornata di Serie A 2022-2023, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso DMAX (in chiaro), Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+ ed Eleven Sports.

SERIE A 2022-2023: DECIMA GIORNATA

Umana Reyer Venezia-Germani Brescia – sabato 10/12/2022 ore 19:00 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

GeVi Napoli-Dolomiti Energia Trentino – sabato 10/12/2022 ore 20:00 Eleven Sports

Bertram Yachts Derthona Tortona-Banco di Sardegna Sasari – sabato 10/12/2022 ore 20:30 Eleven Sports

EA7 Emporio Armani Milano-Unahotels Reggio Emilia – domenica 11/12/2022 ore 16:00 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Carpegna Prosciutto Pesaro-Openjobmetis Varese – domenica 11/12/2022 ore 17:30 DMAX, Discovery+, Eurosport Player, Eleven Sports

Nutribullet Treviso-Tezenis Verona – domenica 11/12/2022 ore 18:00 Eleven Sports

Virtus Segafredo Bologna-Givova Scafati – domenica 11/12/2022 ore 19:00 Eleven Sports

Pallacanestro Trieste-Happy Casa Brindisi – domenica 11/12/2022 ore 20:30 Eleven Sports

DECIMA GIORNATA SERIE A 2022-2023: TV E STREAMING



DIRETTA TV – DMAX (in chiaro, Pesaro-Varese), Eurosport 2 (Venezia-Brescia, Milano-Reggio Emilia)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (Pesaro-Varese, Venezia-Brescia, Milano-Reggio Emilia), Eleven Sports (tutte le partite)

Credit: Ciamillo