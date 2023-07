Calendario Mondiale Motocross 2023: date, programma, tv, streaming MXGP e MX2

A poco più di due mesi dall’inizio ufficiale della nuova stagione, andiamo a scoprire il calendario provvisorio del Mondiale Motocross 2023. La versione definitiva deve ancora essere approvata ufficialmente, perché restano tre date vacanti (26 marzo, 10 aprile e 1° ottobre) da assegnare ad altrettante località per ospitare un Gran Premio del prossimo campionato.

Già confermata perlomeno la tappa inaugurale del 12 marzo in Argentina, mentre al momento è previsto un solo appuntamento sul suolo italiano il 16 aprile sulla pista di Pietramurata, in Trentino. L’ultimo atto dei Mondiali MXGP e MX2 si disputerà invece a Matterley Basin (GP della Gran Bretagna) il 15 ottobre, con un weekend di anticipo rispetto al Cross delle Nazioni 2023 pianificato a Ernée, in Francia.

I titoli iridati MXGP e MX2 verranno decisi dopo 20 Gran Premi e 40 manche complessive nell’arco di sette mesi, mentre la classe WMX (massima categoria del motocross femminile) potrà contare su cinque round totali partendo dal 10 aprile (sede da definire) per poi concludere il 3 settembre in Turchia ad Afyonkarahisar. Rai Sport detiene i diritti tv e streaming nel Bel Paese anche per il 2023, ma sarà sicuramente possibile seguire tutta l’attività in pista con la piattaforma streaming a pagamento MXGP-TV.

Di seguito il calendario provvisorio del Mondiale Motocross 2023, in attesa dell’assegnazione di tre tappe da ufficializzare nelle prossime settimane:

CALENDARIO PROVVISORIO MONDIALE MOTOCROSS 2023

1. GP Patagonia – Argentina – 12 marzo

2. Da stabilire – 26 marzo

3. Da stabilire – 10 aprile

4. GP Trentino – 16 aprile

5. GP Portogallo – 30 aprile

6. GP Spagna – 7 maggio

7. GP Francia – 21 maggio

8. GP Lettonia – 4 giugno

9. GP Germania – 11 giugno

10. GP Sumbawa (Indonesia) – 25 giugno

11. GP Lombok (Indonesia) – 2 luglio

12. GP Repubblica Ceca – 16 luglio

13. GP Fiandre – 23 luglio

14. GP Finlandia – 6 agosto

15. GP Svezia – 13 agosto

16. GP Olanda – 20 agosto

17. GP Turchia – 3 settembre

18. GP Vietnam – 17 settembre

19. Da stabilire – 1 ottobre

20. GP Gran Bretagna – 15 ottobre

GP delle Nazioni (Ernée/Francia) – 22 ottobre

Credit: Valerio Origo