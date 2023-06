Basket femminile, EuroCup 2022-2023: la Dinamo Sassari batte le London Lions e passa il turno come migliore terza

Si chiude con una vittoria – la seconda nella fase a gironi – il cammino della Dinamo Sassari nell’EuroCup femminile di basket. Le sarde battono a domicilio le inglesi del London Lions col punteggio di 75-82, riuscendo a passare al turno successivo come miglior terza. Bilancio di 2-4 per le sarde nel gruppo J, che ritorneranno in campo sul fronte continentale a metà gennaio 2023.. Nonostante la sconfitta odierna le inglesi passano alla fase successiva piazzandosi al secondo posto (dietro alle francesi del Villeneuve d’Ascq) con 3-3 di record.

Top scorer per le sarde è Joyner Holmes con 18 punti, seguita da Giulia Ciavarella con 14 punti. Ottima prestazione anche di Debora Carangelo con 13 punti e 7 rimbalzi, al pari di Elin Gustavsson (13 punti e 6 rimbalzi). Sono 11 invece i punti equamente divisi tra Samantha Thomas e Anna Makurat, mentre per le padrone di casa 19 punti di Snytsina e 13 di Winterburn.

Apertura di match tutta di marca inglese, con un break di 5-0 firmato Snytsina-Leonard. Contro-parziale di Sassari con Carangelo e Gustavsson (5-5), con le sarde che riescono a mettere la freccia poco dopo grazie a Carangelo (9-11). Una tripla di Winterburn riporta le padrone di casa in vantaggio (12-11), ma la Dinamo non molla e ritorna davanti grazie al canestro pesante di Samantha Thomas (12-16). Ancora Winterburn col 2+1 (18-16), ma Holmes riporta il match in parità (18-18). Thomas da una parte e Beckford-Norton dall’altra fissano il punteggio sul 20-20 alla prima sirena.

Canestro tutto di marca azzurra, con Debora Carangelo che pesca Giulia Ciavarella: tripla e +3 in avvio di secondo quarto (20-23). Stewart accorcia (22-23) e Battle opera il sorpasso (24-23), ma Sassari piazza un break di 5-0 per tornare nuovamente in vantaggio (24-28). Toffolo arpiona il rimbalzo e segna (24-30), Ma Herbert-Harrigan trova il canestro col fallo che riporta le London Lions ad un solo punto di svantaggio (29-30). Sale in cattedra Holmes, con cinque punti consecutivi per il doppio possesso pieno di margine delle ospiti (29-35). Botta e risposta tra Snytsina e Ciavarella (31-39), con la bomba di Makurat che vale il primo vantaggio in doppia cifra per il Banco di Sardegna (31-42). Herbert-Harrigan prova a caricarsi la squadra sulle spalle riportandola a -2 (40-42), ma un’altra tripla di Makurat vale il 40-45 con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo.

La ripresa inizia nel segno di Debora Carangelo, con l’azzurra che segna cinque punti consecutivi per tornare a +10 (40-50). Si sbloccano anche le londinesi con Battle da due (42-50), ritornando pericolosamente sotto fino al -6 (46-52). Un piazzato ed una tripla di Holmes consentono a Sassari di riprendere ossigeno (49-57), ma Snytsina da tre tiene le Lions a contatto (52-59). La Dinamo torna ad accarezzare di nuovo la doppia cifra di vantaggio (54-63), con il lay-up di Joseph che vale il -7 quando mancano circa due minuti alla terza sirena. Torna a segnare Gustavsson col 2+1 (57-66), mentre due liberi di Winterburn tengono le London Lions a -7 quando si manda in archivio anche il terzo quarto (59-66).

Botta e risposta tra Gustavsson e Stewart in avvio di ultimo quarto (61-68), con Joseph che va fin in fondo per il -5 inglese (63-68). Torna a segnare la Dinamo con Ciavarella (63-70), con Samantha Thomas infallibile dalla lunetta: Sassari rimette tre possessi pieni tra sé e le avversarie (63-72). Due liberi di Carangelo riportano la squadra di coach Restivo sopra i dieci punti di margine (63-74) quando si entra negli ultimi 5′ di gara. Battle dal pitturato prova a tenere a galla le padrone di casa (65-74), ma Carangelo trova libera Ciavarella dall’arco che non si fa pregare due volte e segna (65-77). Snytsina da tre prova a scuotere nel finale le britanniche (72-77), ma Makurat risponde prontamente con la stessa moneta (72-80). Ciavarella fa 2/2 in lunetta (72-82), con la tripla di Winterburn che fissa il punteggio sul 75-82 con cui Sassari batte in trasferta le inglesi del London Lions nella giornata conclusiva della fase a gironi dell’EuroCup femminile centrando così la qualificazione al turno successivo.

IL TABELLINO DEL MATCH

LONDON LIONS-DINAMO SASSARI WOMEN 75-82 (20-20, 20-25, 19-21, 16-16)

British Lions: Battle 10, Beckford-Norton 6, Herbert-Harrigan 12, Snytsina 19, Winterburn 13, Charles, Joseph 4, Leonard 7, Robinson ne, Stewart 4, Strickland ne.

Dinamo Sassari: Carangelo 13, Ciavarella 14, Gustavsson 13, Makurat 11, Thomas 11, Arioli ne, Fara ne, Holmes 18, Mazza ne, Toffolo 2.

Foto: fiba.basketball