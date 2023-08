Volley, SuperLega: Civitanova crolla a Cisterna! Trento passeggia su Taranto, Modena si rialza

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la settima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Fa rumore il netto crollo di Civitanova, che scivola malamente sul campo di Cisterna. I Campioni d’Italia hanno perso per 3-0 e sono incappati nella terza sconfitta nelle ultime quattro uscite nel torneo, scivolando al quarto posto provvisorio in classifica a ben nove punti di distacco dalla capolista Perugia (e con un incontro disputato in più).

Gli uomini di Chicco Blengini hanno tenuto botta soltanto nel terzo set, ma ai vantaggi si sono dovuti inchinare al cospetto dei laziali, capaci di rialzarsi dopo tre ko di fila e di confermarsi al terzo posto in graduatoria con una lunghezza di margine sui cucinieri. Un superbo Petar Dirlic (20 punti) e un tonico Marko Sedlacek (13) hanno fatto la differenza contro i marchigiani, che si sono affidati ad Aleksandar Nikolov (14) e a cui non sono bastati i tentativi di rimonta nel terzo parziale con Ivan Zaytsev (7) e Barthelemy Chinenyeze (9).

Trento ha surclassato Taranto con un rapido 3-0, ottiene la quarta vittoria di fila e si porta a cinque lunghezze da Perugia (ma con un incontro disputato in più). I dolomitici fanno festa di fronte al proprio pubblico sfruttando al meglio le prove dei propri attaccanti nel modulo a tre schiacciatori: 16 punti per Matey Kaziyski, 15 per Alessandro Michieletto, 12 per Daniele Lavia contro Eric Loeppky (12), Tommaso Stefani (11) e compagni. Sussulto di Modena, che dopo tre ko rialza la testa regolando il fanalino di coda Siena per 3-1:

Milano si è imposta sul campo di Padova per 3-1, portandosi ad appena due punti di distacco da Civitanova. Il regista Paolo Porro ha mandato in doppia cifra tutti i compagni di squadra: 17 punti per Jean Patry, 12 per Milad Ebadipour e Marco Vitelli, 11 per Yuki Ishikawa e Lazaro Melgarejo contro il sestetto guidato da Dusan Petkovic (18) e Asparauh Asparuhov (15). Di seguito i risultati delle partite di oggi della SuperLega e la classifica del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-17; 25-21; 25-17)

Top Volley Cisterna vs Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-19; 25-19; 27-25)

Pallavolo Padova vs Allianz Milano 1-3 (30-28; 23-25; 19-25; 18-25)

Emma Villas Aubay Siena vs Valsa Group Modena 1-3 (15-25; 25-19; 25-27; 23-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 21, Trento 16*, Cisterna 13, Civitanova 12*, Modena 11, Milano 10, Piacenza 10, Verona 8**, Monza 7**, Padova 6**, Taranto 6, Siena 3**. *= 1 partita in più; **= 1 partita in meno.

Photo LiveMedia/Valerio Origo