Volley, Superlega: Perugia all’esame Piacenza! Civitanova rischia a Cisterna

Trasferte insidiose per tre delle big del campionato nella settima giornata di Superlega che avrà un antipasto gustassimo domani alle 18 con la sfida tra due squadre che si preannunciano grandi protagoniste della stagione. La Sir Safety Susa Perugia difende la sua imbattibilità stagionale andando a caccia della decima vittoria consecutiva (sei successi in campionato, due in Supercoppa e uno in Champions per un totale di nove finora) su uno dei campi più insidiosi del torneo, quello della Gas Sales Bluenergy Piacenza che sembra aver trovato il giusto assetto ed ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate. Sfida stellare per il livello dei giocatori: Leal e Lucarelli contro Leon e Semeniuk in banda, Brizard contro Giannelli in cabina di regia, tanto per fare qualche esempio. Partita che promette scintille e spettacolo.

Trasferta complicata per una Lube Civitanova che sta facendo fatica a ritrovarsi in questa fase della stagione e sta procedendo a corrente alternata. Mercoledì in Coppa i marchigiani, sotto 0-2 contro il Benfica, si sono salvati al tie break che li aveva punti nella finale della Supercoppa contro Perugia. In campionato arrivano dalla vittoria non semplice con Verona e affrontano domenica alle 18 una Top Volley Cisterna che sta segnando il passo dopo un avvio travolgente: 9 punti nelle prime tre partite e solo un punto nelle ultime tre, ultima delle quali a Modena con una sconfitta piuttosto netta. Resta il fatto che le due squadre sono divise da soli 2 punti e Civitanova ha giocato una partita in più finora.

Trasferta non semplice per la Valsa Modena che domenica scorsa, battendo Cisterna, potrebbe aver iniziato la risalita in classifica che tutti attendono, soprattutto i tifosi modenesi. Una risalita che passa dalla vittoria obbligata sul campo dell’Emma Villas Siena che nello scorso week end non ha giocato (partita rinviata all’8 dicembre con Padova) e che dunque arriva dalla sua prima vittoria stagionale ottenuta sul campo di Cisterna con una prova tutta sostanza. Si gioca domenica alle 18.

L’unica delle big che è impegnata fra le mura amiche è l’Itas Trentino che vorrà confermare quanto di buono mostrato domenica scorsa a Monza con una vittoria convincente, ospitando alle 18 la Gioiella Prisma Taranto che finora ha faticato a trovare continuità di rendimento e arriva da due sconfitte consecutive tra le mura amiche che potrebbero aver minato qualche sicurezza in casa pugliese.

Partita intensa ed importante a Verona tra due formazioni che hanno ambizioni e che hanno alternato ottime cose ad altre meno esaltanti in questa prima parte della stagione, il WithU Verona e il Vero Volley Monza. Entrambe le squadre che saranno in campo a Verona alle 20.30 arrivano da sconfitte piuttosto brucianti e puntano al riscatto che regala punti preziosi in chiave play-off.

Completa il quadro la sfida delle 15.30 di domenica tra Padova e Allianz Milano. I padovani hanno iniziato bene la loro stagione anche se la classifica piange con il penultimo posto (ma hanno disputato una partita in meno), mentre l’Allianz ha fatto vittime illustri finora e arriva da una prova da non cancellare contro Perugia, che ha dovuto impegnarsi a fondo per avere lragione della coriacea squadra di Piazza.

Photo LiveMedia/Giuseppe Leva