Volley, Champions League: ennesimo capitolo della sfida Trentino-ZAKSA, Perugia a Düren a caccia di altri tre punti

A due settimane dall’ultimo impegno, torna domani la Champions League 2022/23 di volley maschile. Giornata di grande interesse per la pallavolo italiana, con due delle nostre esponenti in Europa che scenderanno in campo per il terzo incontro della fase a gironi.

Il match di cartello della giornata non può che essere l’ennesimo capitolo della sfida tra Itas Trentino e ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, scontro che ha caratterizzato le ultime due finali della massima competizione europea. In entrambe le occasioni sono stati i polacchi ad uscire vincitori ed i dolomitici vorrebbero invertire questa tendenza.

Risultati identici per i due team nelle prime due giornate del raggruppamento D: entrambe le squadre sono a punteggio pieno avendo battuto per 3-1 il Volejbalový klub Karlovarsko e per 3-0 il Decospan Menen. Come era assolutamente prevedibile al momento del sorteggio, sono proprio loro due a giocarsi il primato nel girone.

Le squadre hanno mantenuto la stessa ossatura che ha permesso loro di incontrarsi nell’atto conclusivo del torneo lo scorso anno: lo ZAKSA ha perso un giocatore chiave come Kamil Semeniuk ma ha ancora in Aleksander Śliwka e Łukasz Kaczmarek due attaccanti estremamente pericolosi. All’Itas servirà tutta la qualità dei Campioni del Mondo Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, oltre all’esperienza di Matey Kaziyski per avere la meglio.

L’altra italiana impegnata nella giornata di domani sarà la Sir Sicoma Monini Perugia. Un inizio di stagione trionfale per la formazione guidata da Andrea Anastasi, che proverà a continuare la tendenza positiva nella sfida con la formazione tedesca del SWD powervolleys Düren.

Nelle due giornate giocate sinora i tedeschi hanno perso con Lubiana e vinto con lo Ziraat Bank Ankara, risultando squadra ancora indecifrabile. Il giocatore più pericoloso è probabilmente l’opposto cileno Sebastian Gevert, insieme allo schiacciatore polacco Marcin Ernastowicz, ma nel complesso è una squadra nettamente alla portata di Simone Giannelli e compagni.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo