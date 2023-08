Short Track, Coppa del Mondo Salt Lake City 2022: la staffetta femminile si conferma sul podio. Per Valcepina e Confortola due finali B

Da Montreal a Salt Lake City il copione si ripete. Come nella tappa d’esordio di Coppa del Mondo in Canada, l’Italia conquista due podi anche negli Stati Uniti d’America e sempre nelle stesse gare. Prima il terzo posto di Pietro Sighel nei 500 metri e poi quello della giovanissima staffetta femminile, che coglie un altro risultato di prestigio in un inizio di stagione veramente eccellente.

Il quartetto composto da Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Valcepina e Gloria Ioriatti ha concluso al terzo posto, cogliendo il podio anche con un pizzico di fortuna, visto che la favoritissima Olanda è caduta quando era in lotta per la prima posizione con la Corea del Sud. Le asiatiche hanno poi regolato in volata un Canada in fortissima rimonta, con le azzurre poi terze al traguardo.

Sicuramente c’è grande amaro in bocca per le olandesi, che avevano dominato la giornata di chiusura a Salt Lake City. Infatti nei 500 metri era arrivata l’affermazione di Xandra Velzeboer, mentre nei 1000 era stata Suzanne Schulting ad imporsi. Nella distanza più breve Velzeboer ha allungato fin da subito e vinto per dispersione davanti alla sudcoreana Choi Minjeong e alla canadese Rikki Doak. Anche nei 1000 Shulting ha dettato il passo dal primo giro e tenuto la testa della gara fino alla fine, precedendo la canadese Courtney Sarault e l’americana Kristen Santos-Griswold.

Da sottolineare la buona prestazione di Arianna Valcepina nei 500 metri e di Elisa Confortola nei 1000 metri. Le due azzurre sono state capaci di qualificarsi per la Finale B, confermando una crescita sempre più evidente. Nelle prossime tappe di Coppa del Mondo, con anche un po’ più di fortuna, si può ulteriormente migliorare la posizione.

L’Olanda ha festeggiato anche al maschile con il successo nei 500 metri di Jens van ‘T Wout, che ha preceduto il kazako Denis Nikishina e come detto in precedenza il nostro Pietro Sighel. Nei 1000 metri, invece, doppietta sudcoreana con il successo di Park Ji Won davanti al connazionale Hong Kyung Hwan e al kazako Adil Galiakhmetov.

Successo, invece, del Canada nella staffetta maschile, battendo la Corea del Sud e la Cina, che si sono date battaglia fino all’ultima curva per la seconda piazza.