Short Track, Coppa del Mondo Salt Lake City 2022: Pietro Sighel ancora sul podio! Terzo nei 500 metri

Pietro Sighel si conferma e conquista il secondo podio stagione in Coppa del Mondo. Dopo il terzo podio a Montreal, il trentino replica il medesimo risultato anche a Salt Lake City e sempre nei 500 metri, ormai distanza che lo vede davvero tra i migliori del mondo.

Una finale tiratissima e che ha visto l’azzurro essere protagonista fin dalle prime battute. La vittoria è andata all’olandese Jens van ‘T Wout, che è stato bravissimo a prendersi la testa della classifica all’inizio dell’ultimo giro, superando proprio Sighel che era riuscito a portarsi al comando. Purtroppo dopo il sorpasso l’azzurro è rimasto un attimo chiuso ed è stato sopravanzato anche dal kazako Denis Nikisha, secondo, ma è stato comunque bravo a difendersi dall’assalto del canadese Steven Dubois.

Con questo terzo posto Sighel si porta al quinto posto nella classifica di Coppa del Mondo con 140 punti, ma l’azzurro non ha partecipato ieri alla prima serie dei 500 metri e dunque ha una gara in meno rispetto al canadese Steven Dubois, che, invece, conduce con 192 punti.

Le speranze di medaglia per l’Italia non sono ancora finite e la squadra azzurra potrebbe replicare lo stesso bottino di Montreal, visto che anche la staffetta femminile è in finale e punta al podio (furono terze in Canada). Il quartetto azzurro composto da Elisa Confortola, Arianna Valcepina, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti dovrà vedersela con Canada, Olanda e Corea del Sud.

