LIVE Lazio-Feyenoord 0-1, Europa League calcio in DIRETTA: biancocelesti retrocessi in Conference League

21:08 Si conclude qui la DIRETTA LIVE testuale di Feyenoord-Lazio, con la vittoria per 1-0 degli olandesi e la retrocessione in Conference League della Lazio. Nel ringraziarvi per averci seguito e nell’augurarvi un buon proseguimento di serata, vi invitiamo a restare sempre aggiornati grazie al nostro sito.

21:05 La Lazio scoprirà il suo avversario nei sedicesimi di Conference League lunedi alle 13:00, quando verrà effettuato a Nyon il sorteggio. Ricordiamo che tra le palline sorteggiabili ci sarà anche quella della Fiorentina, che però non potrà essere sorteggiata contro i biancocelesti.

21:02 Da salvare la prestazione di Felipe Anderson, che ha dimostrato di potersi adattare alla grande nel ruolo di falso nove, evocando la trasformazione di Mertens fatta dallo stesso Sarri, che in una situazione difficile ha reinventato il ruolo, e la carriera, del belga.

21:00 Dopo la partita rimangono le polemiche su quanto successo lo scorso fine settimana: i giocatori della squadra olandese hanno dimostrato una condizione fisica migliore rispetto agli avversari, frutto della settimana di pausa concessa dalla federazione olandese per preparare al meglio questo incontro.

20:58 La Lazio accede quindi ai sedicesimi di Conference League dove affronterà i secondi qualificati dei gironi della competizione minore, dove però non potrà sfidare la Fiorentina poichè entrambe italiane. A condannare la formazione biancoceleste è stata la differenza reti, visto che tutte e 4 le squadre hanno concluso ad 8 punti.

20:55 La squadra di Maurizio Sarri avrà però molti rimpianti: nel primo tempo hanno fallito alcune grosse chance per portarsi in vantaggio, colpendo anche la traversa con Felipe Anderson ad inizio partita.

20:53 La partita di domenica sarà importante non solo per il valore intrinseco del derby, ma anche per non perdere il treno delle prime posizioni, che ha già allungato nell’ultimo fine settimana, dopo la battuta d’arresto contro la Salernitana.

20:51 I laziali non avranno molto tempo per rammaricarsi per questa sconfitta, visto che già da domenica tornano in campo, in una sfida altrettanto importante: il calendario ha previsto per domenica 6 novembre il derby capitolino contro la Roma, sfida che può valere una stagione nella capitale.

20:48 Il campo difficilissimo del De Kuip ha messo a dura prova i biancocelesti e i loro nervi, come dimostrano gli ultimi minuti di partita di Romero: l’argentino prende un primo giallo per proteste al 94′ e meno di un minuto dopo allontana il pallone, prendendosi la seconda ammonizione.

20:46 La Lazio termina quindi al terzo posto del girone F di Europa League 2022/2023 e giocherà i sedicesimi della Conference League. Decisivo il gol di Gimenez al sessantaquattresimo minuto.

96′ FINITA!! Feyenoord 1, Lazio 0. I biancocelesti vengono eliminati dall’Europa League 2022/2023.

95′ Rosso per Romero: l’argentino ha perso la testa, e scaglia via il pallone dopo esser stato da poco ammonito. Doppio giallo per lui, a partita praticamente finita.

94′ Cross in mezzo di Marusic, prova a spizzare Vecino, ma non trova la porta. Ammonito Romero per proteste, chiedeva un calcio d’angolo.

94′ Assedio Lazio: il Feyenoord non riesce ad uscire dalla propria area di rigore.

93′ Calcio d’angolo per la Lazio, con tutta la squadra in area. Cross verso Felipe Anderson sul primo palo, che però non riesce a girare in porta.

92′ Ultimo cambio per il Feyenoord: fuori Timber, dentro Wieffer per aggiungere energie fresche alla resistenza olandese.

91′ Cross in mezzo di Hysai per Vecino, che gira il pallone verso la porta, ma non riesce ad essere pericoloso.

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

89′ Gimenez lanciato dai compagni in velocità ha provato a guadagnare secondi preziosi lontano dalla propria porta.

87′ Il gioco riprende ora dopo un controllo VAR sugli scontri precedenti. Il pallone è rimasto fermo per quasi 2 minuti.

86′ Si accende una piccola rissa tra Patric e Gimenez, dopo una spallata prepotente del giocatore messicano. Dopo che si è calmata la situazione l’arbitro ha ammonito Gimenez e Marusic.

85′ Si è chiuso alla grande il Feyenoord, che non offre nessuno spazio agli avversari una volta giunti sulla propria tre quarti.

83′ Tutta la Lazio nella metà campo del Feyenoord. Prendono stabilmente posizione in area di rigore Milinkovic Savic e Vecino, per aumentare i centimetri, offrendo così un’altra opzione ai propri compagni.

81′ Ultimo cambio per Sarri: dentro Romero per Cancellieri, che ha dato tutto in questa partita.

80′ Sugli sviluppi della punizione si fa pericoloso Hatcko, che salta indisturbato ma non trova lo specchio della porta.

78′ Punizione nella tre quarti offensiva per il Feyenoord, per un fallo di Hysai su Walemark. Proteste di Cancellieri che voleva il fischio su un contatto subito in precedenza.

76′ Ammonito Pedro per simulazione: il laziale si allunga troppo il pallone e va a cercare il contatto con Trauner. L’arbitro non ha dubbi e ammonisce il numero 9.

74′ Devono essere bravi i biancocelesti a non farsi prendere dalla fretta, che spesso è cattiva consigliera. Manca ancora un quarto d’ora più recupero al termine dell’incontro, e quindi c’è ancora tempo per recuperare.

73′ Ha raddoppiato il Midtjylland!! Se vuole continuare il proprio cammino in questa edizione dell’Europa League la Lazio è costretta a non perdere.

72′ Cambio per il Feyenoord: esce Paixao ed entra Walemark.

71′ Brivido per la Lazio. Kokcu prova il tiro da lontano, che scheggia il palo e si spegne sul fondo.

70′ Indemoniati i quasi 50.000 spettatori al De Kuip, che spingono la propria squadra, inebriati dalla gioia per questa momentanea vittoria.

69′ Al momento la Lazio sarebbe terza in classifica: per passare il turno deve cambiare l’esito dell’incontro in Danimarca.

67′ Duplice cambio in casa Lazio alla ricerca del pari: dentro Vecino e Cataldi per Basic e Marcos Antonio.

66′ Dopo un lungo controllo VAR l’arbitro ha convalidato il gol di Gimenez. Si ripartirà sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

64′ GOL ROCAMBOLESCO DI GIMENEZ. Provedel blocca il pallone, ma dopo uno scontro con Patric e Gimenez, lo perde. Tap in facile per il giocatore del Feyenoord. Il punteggio ora è 1-0 tra Feyenoord e Lazio.

63′ Un cambio a testa anche in questa finestra di sostituzione, con i due allenatori che sembra si stiano studiando. Entra Gimenez per Danilo tra le fila degli olandesi. È il turno di Pedro in casa Lazio entrato per Zaccaani.

62′ Paixao vicino al gol per il Feyenoord, con il tiro da distanza ravvicinata che si spegne sull’esterno della rete. Spingono ora gli olandesi.

61′ Pessima esecuzione da parte di Szymanski che tenta il tiro sulla punizione, ma non crea pericoli a Provedel.

60′ Punizione nella tre quarti offensiva per il Feyenoord, con 6 saltatori che si sono portati al limite dell’area di rigore per raccogliere l’eventuale cross dei compagni.

58′ Szymanski si libera della pressione di Marcos Antonio, che ricorre al fallo a centrocampo per evitare la ripartenza olandese.

56′ Partita interrotta per qualche secondo a causa dell’entrata in campo di un oggetto lanciato in campo. L’arbitro Peljto dà subito il via al gioco, dopo aver ripulito il terreno di gioco.

55′ Altra occasione per Felipe Anderson. Il brasiliano anticipa Trauner, rubando il pallone e lanciandosi in un uno contro uno con Bijlow, che ancora una volta gli nega la gioia del gol.

54′ Schiacciata per qualche secondo nella propria area di rigore la Lazio, che ha rispedito al mittente tutti i cross scaturiti dalla fascia sinistra.

52′ Secondo fallo consecutivo di Zaccagni, il quale interrompe una ripartenza del Feyenoord, e non contento del fischio si è messo a protestare, atteggiamento che gli è valso il cartellino giallo.

51′ Ritmi più bassi in questo inizio di secondo tempo, merito soprattutto della Lazio che non concede spazi agli avversari.

49′ Marusic si è andato a posizionare sulla fascia sinistra, con Hysaj che è slittato su quella destra.

47′ Brutta palla persa per la Lazio ai limiti dell’area di rigore. Per fortuna del club italiano Paixao è stato beccato in fuori gioco, riconsegnando il possesso del pallone agli avversari.

46′ Ripartiti!! Subito lancio lungo per il Feyenoord, che termina in rimessa laterale per la formazione ospite.

46′ Cambio da entrambe le parti: dentro Marusic per Lazzari nella Lazio. Mentre entra Hartman per Lopez tra le fila del Feyenoord.

19:48 Rientrano le due formazioni sul terreno di gioco. È tutto pronto per la ripresa.

19:45 Alcuni numeri del primo tempo: la Lazio ha mantenuto il 51% del possesso palla, arrivando per 6 volte alla conclusione, di cui solo 2 tiri sono terminati nello specchio. La formazione di casa ha tirato una volta in più sia nel computo totale che in porta. Regna l’equilibrio anche nei passaggi completati (225 a 223 per i biancocelesti).

19:42 Al momento la Lazio sarebbe qualificata come prima nel girone con 9 punti, davanti al Midtjylland, il quale sta vincendo in casa contro lo Sturm Graz per 1-0, grazie alla rete di Dreyer al quindicesimo minuto. I biancocelesti hanno però dimostrato nel corso del primo tempo che vogliono ottenere la vittoria, senza accontentarsi del pareggio.

19:39 La posizione libera di Felipe Anderson, che spesso esce dall’area di rigore per prendere basso il pallone, sta creando non pochi problemi alla difesa del Feyenoord, in particolar modo a Trauner, il quale in due diverse occasioni ha rischiato di lanciare il numero 7 della Lazio da solo verso la porta.

19:36 La partita non si è sbloccata in questi primi 45 minuti, nonostante le tante occasioni da ambo le parti. Alla Lazio questo pareggio sta un pò stretto per quanto visto fino ad ora, con le migliori chance che sono capitate sui piedi dei biancocelesti

46′ Duplice fischio a Rotterdam. Feyenoord-Lazio 0-0.

45′ Il gioco al momento è fermo per uno scontro tra Bijlow e Hancko, con quest’ultimo che ha avuto la peggio. Quando si riprenderà a giocare inizierà il minuto di recupero assegnato dall’arbitro.

44′ Chiude in attacco la Lazio, con tutti i giocatori nella metà campo del Feyenoord.

43′ Rischia Marcos Antonio, che fa un tocco di troppo a centrocampo e si ritrova accerchiato da 3 avversari, la cui pressione gli fa perdere il pallone. Per fortuna sua e della Lazio, l’arbitro ha valutato questo intervento come falloso.

41′ La fascia sinistra è dove i biancocelesti riescono ad uscire meglio, con l’intesa ai limiti della perfezione tra Basic e Zaccagni, con Felipe Anderson che spesso viene incontro.

39′ Fatica ora la Lazio a ripartire, con il pressing alto degli olandesi che impedisce a Marcos Antonio di verticalizzare come vorrebbe.

38′ Calcio d’angolo per il Feyenoord battuto corto da Kokcu. Szymanski impreciso nel cross, che facilmente bloccato da Provedel.

36′ Attacco prolungato della Lazio, con un cross prima da sinistra e poi da destra, dove però non c’è nessuno. Si è fatta sentire in questa occasione l’assenza di un vero centravanti.

34′ Pericoloso il Feyenoord: palla filtrante per Danilo, che al limite dell’area si gira e tira, conquistando un calcio d’angolo. Momento favorevole ora per gli olandesi.

31′ Manuel Lazzari è il primo ammonito dell’incontro. L’italiano dopo esser stato saltato da Paixao, ha scelto di fermarlo con una trattenuta, punita con il giallo da Peljto.

30′ Passato un terzo del tempo di gioco. Partita che rimane bloccata sullo 0-0 nonostante le diverse occasioni da entrambe le parti.

29′ Gioca a memoria la Lazio sulla corsia di sinistra con gli inserimenti di Basic, che gli permettono, dopo lo scambio con Zaccagni di crossare al centro, dove però non ci può arrivare nessuno.

26′ La formazione di casa ha mantenuto il 56% del possesso di palla fino ad ora, ma le migliori occasioni le ha avute la Lazio con la posizione libera di Felipe Anderson che sta creando non pochi problemi alla difesa avversaria.

24′ Prima parata anche per Provedel. Tiro dal limite dell’area di Paixao, con il pallone che sbuca all’ultimo per l’ex Spezia, il quale però risponde presente.

22′ Salvataggio di Bijilow! Felipe Anderson esce dall’area di rigore per ricevere il pallone, per poi scaricarlo a Milinkovic Savic che serve Lazzari. In uscita bassa il portiere del Feyenoord ha salvato la propria porta. Si rimane fermi sullo 0-0.

20′ Occasione enorme per la Lazio!! Felipe Anderson parte in contropiede, grazie ad un errore di Trauner. Arrivato nei pressi della porta il numero 7 serve Cancellieri, che manca lo specchio della porta.

18′ La formazione romana sta mettendo, per il momento, in campo un’ottima prova difensiva: nel momento in cui perdono il possesso del pallone, si ricompattano velocemente, chiudendosi in una trentina di metri.

16′ Rimane a terra Felipe Anderson, il quale ha rimediato una gomitata di Trauner. La sua partita fino ad ora è stata positiva, con i difensori olandesi che non riescono a trovare contromisure.

14′ Torna a farsi vedere in attacco la Lazio con il secondo corner, conquistato sulla fascia destra dove la sovrapposizione tra Lazzari e Cancellieri inizia a creare problemi alla difesa avversaria.

12′ Nel frattempo si sblocca il match tra Midtjylland e Sturm Graz, con la rete dei padroni di casa. Al momento la Lazio passerebbe come prima con 9 punti, seguita dai danesi daliti ad 8.

11′ La fitta rete di passaggi della Lazio coinvolge quasi tutti i giocatori difensivi, compreso Provedel. I giocatori olandesi optano per un atteggiamento molto aggressivo, cercando di non far scambiare velocemente i biancocelesti.

9′ Prova a guadagnare campo la squadra di Sarri, autrice di un ottimo inizio di partita. Quando il pallone è tra i piedi della formazione romana, la sensazione è che si possa sempre assistere ad un’occasione pericolosa.

6′ Primo fallo dell’incontro subito da Marcos Antonio, che anticipa il centrocampista olandese, il quale frana sul numero 6 biancoceleste.

5′ Il Feyenoord fa girare il pallone tra i quattro difensori in cerca di un varco, ma si è chiusa bene in difesa la Lazio, che accenna un pressing alto.

3′ Occasione Lazio!! Felipe Anderson approfitta di un buco della difesa olandese, e arriva al tiro all’entrata dell’area di rigore. Bijlow tocca e devia il pallone che sbatte sulla traversa per poi finire in corner.

2′ Inizio complicato per i biancocelesti, con un pressing alto del Feyenoord, che ha portato già ad una conclusione pericolosa i padroni di casa.

1′ INIZIATA. La Lazio lancia subito la palla in avanti, conquistando una rimessa laterale in zona d’attacco.

18:47 Nella attesa le due squadre si scaldano facendo girare due palloni nelle rispettive metà campo.

18:45 Le due formazioni sono schierate in campo. Il calcio di inizio sarà affidato alla Lazio, si attende solamente il fischio dell’arbitro, il quale sta aspettando che salga la nebbia dei fumogeni.

18:43 La nebbia dei fumogeni al momento copre quasi totalmente il campo di gioco. I tifosi olandesi provano a far sentire tutto il loro sostegno alla propria squadra, e ad incutere timore ai giocatori avversari.

18:42 Le due formazioni sono scese in campo. È tempo degli ultimi preparativi, prima del fischio di inizio.

18:41 Nonostante la pioggia incessante lo stadio “De Kuip” di Rotterdam è quasi del tutto esaurito, con oltre 51.000 posti a disposizione.

18:39 Le formazioni sono rientrate negli spogliatoi dal riscaldamento, è tutto pronto per l’inizio di Feyenoord-Lazio. A momenti ci sarà l’ingresso in campo.

18:36 Visto l’infortunio di Immobile e i molti impegni ravvicinati Maurizio Sarri è costretto a sperimentare in attacco oggi: la formazione italiana scenderà in campo con il solito 4-3-3, con un tridente offensivo composto da Cancellieri, Felipe Anderson e Zaccagni, con un attacco “leggero” che permetterà gli inserimenti anche dal centrocampo.

18:33 La Lazio potrebbe qualificarsi al prossimo turno in Europa League ad una condizione: il Feyenoord deve vincere con un solo gol di scarto e lo Sturm Graz deve battere il Midtjylland. In caso contrario i biancocelesti verranno retrocessi in Conference League.

18:30 L’arbitro dell’incontro sarà il bosniaco Irfan Peljto, che non ha mai guidato un incontro con una di queste due squadre protagonista. Ha già arbitrato due squadre italiane: la Roma e la Juventus. Mentre ha diretto una partita dell’Ajax, unica squadra di club olandese con cui ha incrociato il fischietto.

18:27 A Rotterdam è in corso un temporale, la sfida si giocherà quindi sotto la pioggia con il manto erboso molto bagnato, che potrebbe condizionare la partita.

18:25 Se la Lazio ha dovuto giocare in campionato nell’ultimo fine settimana, il Feyenoord ha visto rinviarsi la sua sfida contro il Cambuur per prepararsi al meglio all’incontro odierno. Questa decisione della federazione olandese ha suscitato una forte reazione in casa Lazio nei confronti della UEFA, che non ha preso posizione.

18:23 La squadra romana arriva a questa partita dopo la sconfitta inaspettata di domenica scorsa contro la Salernitana per 3-1. Dovrà dosare le energie Sarri visto anche il derby contro la Roma in programma domenica 6 novembre.

18:20 Partita decisiva per la qualificazione al prossimo turno, alla Lazio basta non perdere per essere sicura di continuare il proprio cammino in Europa League. Da tenere sott’occhio l’altra sfida del girone tra Sturm Graz e Midtjylland, che si svolgerà in contemporanea.

Lazio: (4-3-3-) Provedel; Lazzari; Casale; Patric; Hysaj; Milinkovic-Savic; Marcos Antonio; Basic; Cancellieri; Felipe Anderson; Zaccagni. All.Sarri

Feyenoord: (4-3-3) Bijlow; Geertruida; Trauner; Hancko; Lopez; Timber; Szymanski; Kokcu; Paixao; Pereira’Dilrosun. All. Slot

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Feyenoord, ultima partita del girone F della Europa League 2022/2023 di Calcio. Il gruppo più equilibrato dell’intera competizione arriva alla giornata decisiva con tutto ancora in gioco. La classifica è guidata dalla Lazio con 8 punti, seguita dallo Sturm Graz, secondo per la differenza reti sfavorevole. In terza posizione c’è proprio il club olandese fermo a 5 punti, gli stessi del Midtjylland.

Per passare al prossimo turno ai biancocelesti basta non perdere domani in Olanda, ma ,in caso di pareggio, non sarebbe garantito l’accesso diretto agli ottavi, assegnato dal primo posto nel raggruppamento: per avere la certezza di concludere in vetta questa prima fase della competizione, la squadra di Maurizio Sarri dovrà ottenere i 3 punti. Sarà importante anche la differenza reti degli incontri odierni: la Lazio e lo Sturm Graz sono divisi da uno scarto di 3 reti a favore della squadra capitolina. Per il club di Claudio Lotito servirà quindi rimanere in questo margine.

In caso di successo del Feyenoord la situazione diventerebbe più complicata: se la vittoria per la squadra olandese è arrivata con un solo gol di scarto e allo stesso tempo lo Sturm Graz non perde con il Midtjylland la formazione biancoceleste passa come seconda. Nel caso invece di risultato positivo del club austriaco e di sconfitta con più di una rete di scarto per la Lazio, questa sarebbe retrocessa in Conference League. Nell’ipotesi in cui anche lo Sturm Graz non vinca, con il girone che vedrebbe tutte e 4 le squadre a pari punti, la Lazio non avrebbe possibilità di andare avanti in Europa League, ma sarebbe quasi certa della partecipazione nella competizione minore.

Questa partita cruciale per la stagione delle due squadre, è stata preceduta da una polemica: la partita di campionato del Feyenoord, prevista per questo weekend contro il Cambuur, è stata rinviata dalla federazione olandese per permettere al club di prepararsi al meglio all’incontro di oggi. In conferenza ieri Sarri si è scatenato contro la Uefa, mostrando tutta la sua disapprovazione per il gesto compiuto. Gli olandesi così partiranno avvantaggiati, visto il più tempo avuto per preparare l’incontro, mentre la Lazio ha giocato domenica con la Salernitana e sarà poi impegnata domenica prossima nel derby contro la Roma.

La sfida odierna sarà visibile sia su DAZN che su Sky. La partita andrà in onda alle 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam, e sarà condotta dall’arbitro bosniaco Irfan Peljto, il quale non ha mai arbitrato una partita di nessuna delle due squadre. Appuntamento dunque alle 18:45 per la nostra DIRETTA LIVE testuale: vi aspettiamo, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Kocku, Szymanski, Timber; Jahankabakhsh, Danilo Pereira, Dilrosun.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

