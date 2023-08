LIVE Atalanta-Napoli 1-2, Serie A calcio in DIRETTA: vittoria in rimonta pesantissima dei partenopei a Bergamo firmata da Osimhen e Elmas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:02 Grazie mille a tutti per averci seguito! Buon proseguimento di serata a tutti i lettori di OA Sport!

20:00 55% a 45% il possesso palla in favore del Napoli, Atalanta che tira molte più volte verso lo specchio (16 a 7), risultando però imprecisa e centrando la porta solo in 4 occasioni (5 i tiri del Napoli nello specchio). Partita estremamente equilibrata e ben giocata da entrambe le formazioni, un grande spot per il calcio italiano.

19:57 Secondo tempo meno spettacolare del primo, intensità comunque che è rimasta altissima. Meno gioco e molte più interruzioni, la fisicità ha nettamente fatto da padrone questa frazione. Occasioni per l’Atalanta soprattutto con Hojlund, il Napoli ha lasciato sfogare i bergamaschi per poi controllare la partita nel finale.

19:55 Il Napoli vince in rimonta a Bergamo e scappa in classifica! +8 sul secondo posto dopo tredici giornate, questa per la squadra di Spalletti è la nona vittoria consecutiva in campionato; prima fuga Scudetto in Serie A.

90+4′ Fine secondo tempo! Atalanta-Napoli 1-2!

90+3′ MAEHLE! Destro potentissimo dell’esterno atalantino che prende in pieno il suo compagno Scalvini.

90+2′ Animi caldissimi a Bergamo, era angolo in favore per l’Atalanta; vengono ammoniti Maehle e Zapata.

90+2′ Ultimi cambi per Spalletti: entrano Gaetano e Zerbin, escono Elmas e Anguissa.

90+1′ Atalanta con tutti gli effettivi in zona offensiva. Demiral crossa per Zapata, l’ultimo tocco è del colombiano e insorge il Gewiss Stadium.

90′ Quattro minuti di recupero decretati dal Sig. Mariani.

89′ Tifosi del Napoli in grande tensione per una vittoria che significherebbe fuga per lo Scudetto.

88′ Rimessa laterale per il Napoli, l’Atalanta ora fa fatica a trovare le forze per cercare il pareggio.

86′ Ultimo cambio per l’Atalanta: esce Hateboer, entra Soppy.

85′ Il Napoli ora gestisce palla e riesce a far rimanere lontano il pericolo dalla propria area di rigore.

84′ Politano isolato riesce a conquistare un prezioso calcio d’angolo per il Napoli.

83′ Malinovskyi riceve palla fuori dall’area sul sinistro e non ci pensa due volte, controllo e tiro: parata abbastanza comoda per Meret.

82′ Politano legge la giocata di Boga e riparte da solo in contropiede, bravissimo Demiral a fermarlo.

80′ Ultime cartucce offensive da sparare per Gasperini: escono Lookman e Koopmeiners; dentro Boga e De Roon.

79′ SIMEONE! Rigore in movimento sbagliato dal Cholito! Azione personale di Elmas che ha ancora benzina, passaggio a liberare l’attaccante che piazza chiudendo troppo però il tiro. Grandissima occasione per il Napoli per chiudere la partita.

77′ Uno due molto complicato tentato tra Politano e Simeone, palla di ritorno lunga e controllata dalla difesa bergamasca.

76′ Lobotka anticipa Malinovskyi e Ndombele ripulisce il pallone.

75′ Cambio di centravanti per il Napoli: esce Osimhen, entra Simeone.

74′ Politano minaccia l’uno contro uno e aspetta la sovrapposizione di Di Lorenzo, il cross del terzino è troppo sul portiere; riparte da Musso l’Atalanta.

72′ Napoli che si fa vedere in zona offensiva: prima Osimhen poi Politano guadagnano una rimessa laterale.

71′ Doppio cambio per Gasperini: escono Hojlund e Pasalic; entrano Malinovskyi e Zapata.

70′ Pasalic porta a casa il sesto corner della partita in favore dell’Atalanta, momento un po’ statico della partita, con la Dea che spinge ma non riesce a creare occasioni per il pareggio.

68′ Secondo tempo meno tecnico e con meno gioco rispetto al primo, l’intensità è sempre altissima ma si cerca di più la fisicità e il duello fisico.

66′ Giallo alla panchina del Napoli, ammonito il vice di Spalletti.

64′ Doppio cambio per Spalletti: escono Zielinski e Lozano; entrano Ndombele e Politano.

63′ Azione replay dei bergamaschi rispetto a quella dei primi minuti di partita, questa volta era però più difficile per Hojlund deviare verso la porta con la palla che rimbalzava. Occasione comunque per i padroni di casa,

62′ Azione manovrata e insistita dell’Atalanta che gira palla da un lato all’altro del campo; alla fine il cross di Hateboer è però lungo per tutti, respira il Napoli.

60′ Hateboer tenta il cross mentre è sbilanciato da un difensore del Napoli, Atalanta che ora alza i ritmi e spinge alla ricerca del pareggio.

59′ Fallo di Zielinski su Koopmeiners, calcio di punizione per la Dea nel cerchio di metà campo.

57′ Si è accesa la partita che ora è diventata anche parecchio nervosa. Nervosismo fomentato dalle panchine e viene ammonito anche Hojlund.

56′ Brutto intervento di Kim in ritardo, il centrale del Napoli viene ammonito da Mariani.

55′ OCCASIONE CLAMOROSA PER IL PAREGGIO DELL’ATALANTA! Maehle perfetto nella lettura del passaggio orizzontale corre in percussione e arriva al tiro parato in maniera eccezionale con la mano aperta da Meret; Lookman però è pronto per il tap-in, con la palla che sbatte sulla traversa interna e non entra. Alla fine si salva spazzando via il Napoli.

53′ Maehle mette un traversone interessante per l’altro esterno Hateboer, la palla sbatte sul ginocchio dell’olandese e finisce fuori.

52′ Punizione corta di Zielinski per Olivera che crossa trovando Anguissa, il suo colpo di testa è debole e centrale.

51′ Fallo fischiato da Mariani in favore del Napoli, Ederson aveva recuperato una palla molto promettente.

50′ Di Lorenzo servito da Elmas prova il cross per Osimhen, palla troppo alta e rimessa del fondo in favore dell’Atalanta.

48′ Kim spazza via un lancio destinato a Lookman, ripartono da rimessa laterale i padroni di casa.

47′ Atalanta subito molto alta e molto aggressiva, rimessa laterale per gli uomini di Gasperini in zona d’attacco.

46′ Ripresa che parte con gli stessi ventidue uomini che hanno terminato il primo tempo, nessun cambio per i due allenatori.

SECONDO TEMPO

18:52 A tra poco per il secondo tempo!

18:50 Primo tempo spettacolare a Bergamo: ritmo, intensità e grande calcio. E’ l’Atalanta a impattare meglio la partita, dopo 4 minuti infatti è colossale l’occasione capitata sui piedi di Hojlund. Al ventesimo sono proprio i bergamaschi a passare in vantaggio grazie a un rigore di Lookman causato da un tocco di braccio di Osimhen. Da quel punto il Napoli prende in mano la partita: dopo quattro minuti Osimhen di testa si fa perdonare e batte Musso su cross di Zielinski; poi è sempre l’attaccante nigeriano protagonista nel gol del vantaggio, azione personale portentosa e palla perfetta per Elmas. Un primo tempo vorticoso al Gewiss Stadium, in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto: prima parte molto meglio l’Atalanta, seconda il Napoli..

45+2′ Fine primo tempo, Atalanta-Napoli 1-2!

45+2′ Pericolosa l’Atalanta con un cross velenosissimo deviato in angolo da Elmas, è stato fischiato però fuorigioco a Scalvini.

45+1′ Napoli che gestisce palla giocando con il cronometro in attesa della fine del primo tempo.

45′ Due i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

44′ Meret fa ripartire l’azione della squadra di Spalletti.

43′ Napoli che continua ad attaccare ora, Di Lorenzo poi è costretto a commettere fallo su Lookman per non far ripartire i nerazzurri.

41′ HATEBOER! Cross profondo di Scalvini che trova l’esterno, chiusura di Olivera e angolo per i bergamaschi.

40′ Napoli che con un primo tempo di carattere dopo essere passato in svantaggio soffrendo il ritmo dell’Atalanta trova la rimonta e allunga momentaneamente a +8 in classifica sulla seconda.

38′ Continua a spingere ora il Napoli, il sinistro di Zielinski dopo una palla sporca non riesce, parata facile in presa per Musso.

37′ Viene ammonito Demiral per proteste, i due giocatori si trattengono a vicenda nell’azione del gol del Napoli.

36′ Anguissa spizza di testa per Osimhen che con un’azione portentosa salta Demiral e serve una palla bassa al bacio per Elmas che batte Musso; azione spettacolare degli uomini di Spalletti.

35′ ELMAS!!!!! Il Napoli ribalta la partita! Atalanta-Napoli 1-2!

33′ Buon sviluppo dell’Atalanta, l’imbucata per Koopmeiners è ben controllata da Kim. Successivamente il tentativo di Lookman finisce direttamente in curva. Riparte il Napoli.

32′ Lozano fermato dalla difesa orobica guadagna una rimessa laterale nella propria metà campo.

31′ Ederson prova a portare fuori l’Atalanta, i bergamaschi provano a ripartire.

29′ La punizione di Zielinski trova la testa di Anguissa, il centrocampista però spedisce la palla sopra la traversa.

28′ In un fazzoletto il Napoli muove palla in zona offensiva, Koopmeiners interviene in ritardo e punizione per i partenopei in zona bandierina del calcio d’angolo.

27′ Costruisce il Napoli con Olivera ed Elmas sulla fascia sinistra, chiude bene tutto gli spazi l’Atalanta.

26′ Napoli che non ci sta e ha subito reagito trovando il gol del pareggio, primo tempo a ritmi folli quello che sta andando in scena a Bergamo, niente da invidiare alla Premier League.

24′ Sugli sviluppi del primo corner conquistato dal Napoli la palla arriva a Zielinski che pennella un cross perfetto per Osimhen; l’attaccante nigeriano è chirurgico nell’incrociare il colpo di testa trafiggendo Musso. Botta e risposta clamoroso in 4 minuti.

23′ OSIMHEN!!!! Il Napoli pareggia subito!! Atalanta-Napoli 1-1!

22′ Di Lorenzo sfida Scalvini, il difensore bergamasco ha la meglio e guadagna rimessa dal fondo.

20′ Cambia il punteggio al Gewiss Stadium, i padroni di casa concretizzano un avvio di partita molto convincente. Ora la squadra di Spalletti sembra in difficoltà.

19′ LOOKMAN!!!!!! Trasformazione formidabile sotto l’incrocio!!!!! Atalanta-Napoli 1-0!

18′ CALCIO DI RIGORE PER L’ATALANTA! L’arbitro Mariani al monitor punisce il tocco con il braccio largo dell’attaccante nigeriano.

16′ DOPPIA OCCASIONE DA CORNER PER L’ATALANTA! Succede di tutto in mischia nell’area di rigore napoletana, alla fine Kim salva e mette di nuovo la palla in angolo. Controllo VAR in corso per un tocco di braccio di Osimhen.

15′ Mahele sgroppa sulla sinistra servito da Lookman, palla arretrata per Koopmeiners che va al tiro, deviato in calcio d’angolo.

14′ Niente di fatto sul corner, ora è il Napoli a gestire il possesso e prova ad abbassare i ritmi della partita.

12′ Hojlund scappa via a Juan Jesus sulla destra, il difensore poi è bravissimo a recuperare e a mettere palla in calcio d’angolo.

11′ Recupero difensivo perfetto di Toloi su Olivera, la squadra di Gasperini è decisamente in palla in questo inizio di partita.

10′ Lobotka bravissimo a proteggere il rinvio dal fondo sulla pressione di Maehle, a Bergamo sono stati 10 minuti giocati senza un attimo di respiro.

8′ Pressione altissima quella portata dei bergamaschi, Lobotka non riesce a resistere e Hateboer va al tiro: murato.

7′ Lookman semina il panico nella difesa della squadra di Spalletti, il suo cross è però impreciso e il Napoli prova a ripartire.

6′ Dopo lo spavento il Napoli torna a fare la partita, cross di Di Lorenzo deviato e di facile preda per Musso.

4′ HOJLUND! Che occasione per l’Atalanta! Imbucata perfetta sulla corsia mancina per Lookman che sbuca alle spalle della retroguardia partenopea, tracciante basso perfetto per il danese che a tu per tu con Meret si fa ipnotizzare; occasione davvero colossale.

3′ Palla di prima lungolinea di Elmas a cercare Osimhen, legge bene Koopmeiners questa situazione.

2′ Intensità subito altissima con le squadre che non lasciano respirare i portatori di palla.

1′ E’ il Napoli a girare il primo pallone della partita, subito molto aggressivo il pressing dell’Atalanta.

PRIMO TEMPO

17:58 Ecco le squadre fare il loro ingresso in campo! Fantastico il colpo d’occhio dalla curva atalantina!

17:55 Atmosfera bellissima a Bergamo, con il Gewiss Stadium gremito. L’arbitro della partita sarà il Sig. Mariani, coadiuvato dai guardalinee Cecconi-Bercigli; Sozza sarà il quarto uomo e in sala VAR ci saranno Irrati e Abbattista.

17:50 Probabilmente quello di questo tardo pomeriggio è il primo snodo cruciale verso lo scudetto: il Napoli vincendo si porterebbe a +8 sulla seconda in classifica, e a due giornate dalla pausa mondiale vorrebbe dire fuga. Invece i 3 punti dei bergamaschi accorcerebbero moltissimo la classifica, in una giornata che vede altri 2 big match: Roma-Lazio e Juventus-Inter. E cosa non di meno conto, l’Atalanta si iscriverebbe ancora di più nella lotta Scudetto, trovandosi a -2 dal Napoli capolista.

17:45 Nell’ultima giornata l’Atalanta ha vinto ad Empoli per 2-0, riscattando prontamente la sconfitta contro la Lazio nell’ultima partita giocata in casa.

17:40 L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta disputando un campionato probabilmente al di sopra delle aspettative; dopo diversi anni da big del nostro calcio con qualificazioni in Champions League a raffica, i bergamaschi l’anno scorso hanno vissuto una seconda parte di stagione molto complicata, che gli ha relegati all’ottavo posto fuori da ogni competizione europea. Quest’anno gli orobici hanno iniziato a tutta e ora occupano più che meritatamente la seconda piazza.

17:35 Sabato scorso nell’ultima giornata di campionato disputata gli azzurri hanno demolito il Sassuolo per 4-0, grazie alla tripletta di Osimhen e al gol del solito Kvaratskhelia.

17:30 Il Napoli di Luciano Spalletti arriva dalla prima sconfitta stagionale subita martedì sera ad Anfield contro il Liverpool (2-0), partita che ha interrotto una serie di tredici vittorie consecutive tra campionato e coppa dei partenopei.

17:25 Big match in alta quota quello che si disputa a Bergamo, si affrontano la prima e la seconda dell’attuale classifica. Il Napoli è primo con 32 punti fatti in 12 giornate, frutto di 10 vittorie e due pareggi; l’Atalanta occupa invece la seconda posizione, con 27 punti a -5 dalla squadra di Spalletti. Fischio d’inizio alle ore 18.00.

17:20 Assenza pesantissima in casa Napoli, ieri infatti si è fermato per una lombalgia Kvaratskhelia. Il georgiano con 6 gol e 5 assist solo in Serie A fino ad ora è stato sicuramente il giocatore rivelazione dell’intero campionato. Rosa profonda per il Napoli, che sostituisce il n.77 con Elmas lasciando in panchina Raspadori; tridente completato da Osimhen e Lozano. In difesa giocano Olivera e Juan Jesus, terzetto di centrocampo tipo per Spalletti con Anguissa, Lobotka e Zielinski.

17:15 Infortunio per Muriel e panchina iniziale per Zapata, Gasperini sceglie così di schierare un tridente molto giovane con Ederson alle spalle di Lookman e Hojlund. A centrocampo c’è il recupero di De Roon, ma anche lui parte dalla panchina e viene schierato titolare Pasalic. In difesa invece Scalvini vince il ballottaggio con Djimsiti e Maehle con Soppy.

17:12 Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Hojlund. All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All.: Spalletti.

17:10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Napoli, tredicesima giornata della Serie A 2022-2023.

