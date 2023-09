Curling, LE AMAZZONI DEI GHIACCI! Italia leggendaria, batte la Svizzera campione del mondo ed Ã¨ in semifinale agli Europei!

L’Italia ha firmato un’autentica magia agli Europei 2022 di curling femminile. Sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) le azzurre hanno sconfitto la Svizzera con un perentorio 9-3 dopo otto end: Stefania Constantini e compagne hanno letteralmente tramortito la corazzata rossocrociata, che ha vinto le ultime tre edizioni dei Mondiali. Un’impresa sportiva firmata dal quartetto tricolore, che in mattinata aveva annichilito la Svezia e in serata si è imposta con gli sfavori del pronostico, riuscendo così a qualificarsi alle semifinali della rassegna continentale.

Le ragazze hanno emulato il traguardo raggiunto dagli uomini: per la prima volta nella storia, l’Italia è tra le quattro grandi d’Europa con entrambe le squadre. Il Bel Paese è entrato definitivamente in una nuova dimensione. L’ultima volta sul podio con le donne risale al 2017, quando Diana Gaspari, Veronica Zappone, Chiari Olivieri e Angela Romei conquistarono la medaglia di bronzo battendo proprio la Svizzera di Tirinzoni nella finale per il terzo posto. Il miglior risultato è la medaglia d’argento conquistata in due occasioni, l’ultima nel 2006.

L’Italia ha concluso il round robin in seconda posizione con sei vittorie all’attivo (su nove partite disputate) e in semifinale affronterà la terza classificata, ovvero proprio la Svizzera: giovedì 24 novembre andrà in scena la rivincita, le azzurre dovranno battere nuovamente le Campionesse del Mondo se vorranno accedere all’atto conclusivo che metterà in palio il titolo. L’altra semifinale sarà tra la scatenata Danimarca (prima nel round robin con 8 successi) e la Scozia, che ha avuto la meglio nell’arrivo a pari merito al quarto posto con Svezia, Germania e Turchia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini (skip e Campionessa Olimpica nel misto con Amos Mosaner), Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno incominciato a spron battuto e hanno messo le avversarie con le spalle al muro: tre punti pregevoli nel primo end grazie a una costruzione di gioco sopraffina e poi due mani consecutive rubate per un roboante 5-0 dopo soltanto tre frazioni.

Silvana Tirinzoni e compagne cercano la perentoria rimonta dall’alto della loro qualità tecnica: due punti nel quarto periodo e poi strappano il martello per portarsi sul 3-5 all’intervallo. Le azzurre non tremano una volta tornate sul ghiaccio e ristabiliscono prontamente le distanze: due punti nel sesto end, poi altra mano rubata e il tabellone recita un magico 8-3. Le elvetiche sono costrette a tentare il tutto per tutto, sbagliano, l’Italia segna un punto con lo svantaggio dell’ultimo tiro avverso e chiude i conti in anticipo.

RISULTATI NONA GIORNATA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

Italia vs Svizzera 9-3

Scozia vs Norvegia 8-6

Svezia vs Turchia 8-7

Danimarca vs Germania 12-3

Ungheria vs Lettonia 9-7

CLASSIFICA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

1. Danimarca 8 vittorie, qualificata alle semifinali

2. Italia 6 vittorie, qualificata alle semifinali

3. Svizzera 6 vittorie, qualificata alle semifinali

4. Scozia 5 vittorie, qualificata alle semifinali

5. Svezia 5 vittorie

6. Turchia 5 vittorie

7. Germania 5 vittorie

8. Norvegia 4 vittorie

9. Ungheria 1 vittoria, retrocessa in seconda suddivisione

10. Lettonia 0 vittorie, retrocessa in seconda suddivisione

SEMIFINALI EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

[1] Danimarca vs [4] Scozia

[2] Italia vs [3] Svizzera

Foto: WCF/Ansis Ventins