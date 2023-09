Ciclismo, Edoardo Zardini si ritira a 33 anni: “Deciso durante il Giro d’Italia, mi ha contattato una Professional”

Edoardo Zardini ha comunicato il proprio ritiro. Il ciclista ha deciso di chiudere la propria carriera agonistica a 33 anni. Il veneto appende la bicicletta al chiodo dopo aver vinto due gare da professionista, entrambe nel 2014: una tappa al Tour of Britain e una al Giro del Trentino.

Edoardo Zardini ha indossato la maglia della Bardiani dal 2013 al 2017, poi è passato alla corte della Vini Zavù/Selle Italia tra il 2018 e il 2019, mentre nell’ultima stagione ha vestito i colori della Drone Hopper-Androni Giocattoli. Il ciclista ha commentato a Tuttobiciweb il proprio addio: “Durante il Giro d’Italia ho cominciato a maturare questa decisione, anche perché penso di aver fatto il mio. Nelle ultime settimane mi hanno contattato una continental britannica e una professional, ma ad entrambe ho detto di no. Per fare il corridore oggi devi essere convinto al 100% perché è sempre più difficile, io questa convinzione non ce l’ho più“.

Edoardo Zardini, che ha corso ben sei edizioni del Giro d’Italia, ha parlato anche del proprio futuro: “Andrò a lavorare, magari nell’azienda dei miei genitori o da un’altra parte, ma restare nel ciclismo non mi interessa. Forse in futuro potrei pensare ad una collaborazione con un team giovanile, ma al momento voglio staccare“.

Foto: Lapresse