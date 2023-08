Calendario Serie A basket: orari partite domenica 6 novembre, chi gioca, programma tv, streaming

Sta arrivando la sesta giornata di Serie A 2022-2023. Non c’è più nessuna squadra a quota zero, mentre ce ne sono due ancora imbattute: Virtus Bologna e Bertram Tortona, in un connubio inatteso. Diversi sono i confronti da vedere con attenzione in questo weekend.

LA DIRETTA LIVE DI PESARO-MILANO DI BASKET DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-REGGIO EMILIA DALLE 20.30

Si parte al sabato con un vero e proprio derby cromatico tra Treviso e Brescia, squadre peraltro in difficoltà in questo inizio. Scafati riceve Varese, ma la vera grande novità è che può farlo nel suo PalaMangano, che ha ritrovato l’omologazione per la Serie A. Pesaro ospita Milano; diversi ospiti approfitteranno per restare qui con il raduno della Nazionale in arrivo. Verona prova a schiodarsi da quota 2 contro Trento e con l’innesto di Jamarr Sanders. Trieste, dopo la prima vittoria, vuole dare a Marco Legovich altre soddisfazioni contro Sassari. Brindisi intende riscattare la sconfitta di FIBA Europe Cup, ma Tortona, come detto, è osso duro. Al Taliercio Venezia sfida Napoli per seguire il treno di Milano. Si chiude con la Virtus Bologna che sfida, nell’unico derby emiliano di Serie A per la stagione, Reggio Emilia.

Di seguito il programma completo delle partite della sesta giornata di Serie A 2022-2023, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso DMAX (in chiaro), Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+ ed Eleven Sports.

SERIE A 2022-2023: SESTA GIORNATA

Nutribullet Treviso-Germani Brescia – sabato 5/11/2022 ore 20:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Givova Scafati-Openjobmetis Varese – domenica 6/11/2022 ore 16:00 Eleven Sports

Carpegna Prosciutto Pesaro-EA7 Emporio Armani Milano – domenica 6/11/2022 ore 17:00 Eleven Sports

Tezenis Verona-Dolomiti Energia Trentino – domenica 6/11/2022 ore 17:30 DMAX, Discovery+, Eurosport Player, Eleven Sports

Pallacanestro Trieste-Banco di Sardegna Sassari – domenica 6/11/2022 ore 18:30 Eleven Sports

Happy Casa Brindisi-Bertram Yachts Derthona Tortona – domenica 6/11/2022 ore 19:00 Eleven Sports

Umana Reyer Venezia-GeVi Napoli – domenica 6/11/2022 ore 19:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Virtus Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia – domenica 6/11/2022 ore 20:30 Eleven Sports

SESTA GIORNATA SERIE A 2022-2023: TV E STREAMING



DIRETTA TV – DMax (in chiaro, Verona-Trento), Eurosport 2 (Treviso-Brescia, Venezia-Napoli)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (Treviso-Brescia, Verona-Trento, Venezia-Napoli), Eleven Sports (tutte le partite)

Credit: Ciamillo