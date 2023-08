Calendario giornata Superlega volley: orari partite 12-13 novembre, programma, tv, streaming

Archiviati in settimana i primi impegni europei per le squadre di vertice, nel weekend ripartirà la Superlega, il massimo campionato nazionale di pallavolo maschile. In scena la settima giornata, con sei incontri che verranno disputati tra il 12 ed il 13 novembre.

Ad aprire il programma ci sarà l’anticipo tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Safety Susa Perugia, previsto sabato 12 alle ore 18:00. Subito grande spettacolo dunque tra una Perugia schiacciasassi in questo inizio di stagione ed una Piacenza che ha decisamente ingranato dopo una partenza complicata.

La giornata di domenica inizierà con l’incontro delle 15:30 alla Kioene Arena tra Pallavolo Padova ed Allianz Milano. Tre le partite delle 18:00, a partire dallo scontro di alta classifica tra Lube Civitanova e Top Volley Cisterna. I Campioni d’Italia stanno procedendo un po’ a singhiozzo e dovranno guardarsi da una Cisterna che, nonostante le tre sconfitte consecutive, rimane un’avversaria molto pericolosa.

Alla BLM Group Arena andrà in scena lo scontro tra Itas Trentino e Gioiella Prisma Taranto mentre il fanalino di cosa Emma Villas Siena ospiterà la Valsa Group Modena. Calendario della giornata che si chiuderà domenica alle 20:30 con la partita tra Vero Volley Monza e WithU Verona. Di seguito il programma completo della settima giornata della Superlega di Volley maschile, con tutte le informazioni per seguire i match in diretta:

PROGRAMMA 12-13 NOVEMBRE SUPERLEGA VOLLEY 2022-23 TV E STREAMING

Sabato 12 novembre:

18:00 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Safety Susa Perugia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

Domenica 13 novembre:

15:30 Pallavolo Padova – Allianz Milano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18:00 Top Volley Cisterna – Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18:00 Itas Trentino – Gioiella Prisma Taranto (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18:00 Emma Villas Aubay Siena – Valsa Group Modena (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20:30 WithU Verona – Vero Volley Monza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

Foto: Photo LiveMedia/Giuseppe Leva