Biathlon, Lisa Vittozzi: “Il cambio dei materiali mi ha dato fiducia, iniziare in questo modo la stagione Ã¨ oro”

Lisa Vittozzi ha parlato al sito federale dopo il terzo posto conquistato nella 15 km individuale di Kontiolahti, in Finlandia, prima gara stagionale della Coppa del Mondo femminile di biathlon: l’azzurra oggi ha sparato col 95% ed ha conquistato il 14° podio in carriera nel circuito maggiore.

Tutta la gioia della 27enne sappadina: “Sono supercontenta, mi sono divertita senza pensare a niente, ma solo a sciare e sparare al meglio, senza paura. Ci sono riuscita e questo mi regala molta soddisfazione. Il cambio dei materiali mi ha dato fiducia, la scelta è stata azzeccata e penso che sia stata una cosa importante“.

Prosegue l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri: “Mi sono sentita molto tranquilla sia sugli sci che al poligono, il lavoro fatto in estate si è fatto sentire, sinceramente non mi aspettavo questa prestazione, anche perché nell’ultimo mese sono stata un po’ ammalata e non ho avuto bellissime sensazioni in queste settimane, ma alla fine ho fatto ciò di cui sono capace“.

L’azzurra torna sul podio a distanza di 21 mesi in un evento di Coppa del Mondo non a squadre: “Dedico il terzo posto a me stessa, iniziare in questo modo la stagione è oro: sono stati due anni difficili, che però mi hanno insegnato molte cose e a crescere molto dal punto di vista personale. Senza carattere non ne sarei uscita, la voglia non mi è mai mancata“.

