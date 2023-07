Volley femminile, Mondiali 2022. La Repubblica Dominicana vuol fermare la Serbia. Polonia-Usa in chiusura

Giornata sulla carta meno spumeggiante rispetto alla prima, questa seconda del Mondiale di Polonia e Turchia ma in palio ci sono punti fondamentali nella rincorsa alla fase ad eliminazione diretta. Italia-Giappone, scontro al vertice nel girone A, apre la giornata e subito dopo, alle 15, si gioca Thailandia-Germania. Le thailandesi, dopo un avvio spumeggiante, sembrano aver perso smalto come accadde alla VNL. Ieri hanno perso contro un Canada che si è rimesso in carreggiata per la vittoria del girone e oggi non possono sbagliare contro le tedesche, ieri surclassate dalla Turchia. Partita dal pronostico aperto anche se le thailandesi si lasciano preferire.

Alle 17.15 la Cina debutta nel secondo turno affrontando la “cenerentola” Porto Rico. La giocane squadra cinese affronta l’esperta squadra americana. La Cina ha alternato prove di sostanza a qualche black out nel primo girone e le portoricane potrebbero approfittarne magari per vincere un set, difficilmente possono aspirare oggi a qualcosa in più.

Alle 17.30 una partita che dirà qualcosa in più sulla lotta per i quarti di finale, tra Turchia e Canada. Le turche sembrano aver superato le difficoltà iniziali e ora marciano spedite dopo il convincente successo sulle tedesche, mentre il Canada arriva dalla sorprendente vittoria con la Thailandia e proverà a concedere un bis che potrebbe anche significare quarti di finale in arrivo.

Sfide interessanti in serata: si parte da Serbia-Repubblica Dominicana. Alle 19 ci proveranno le caraibiche a fermare la marcia vincente delle campionesse del mondo in carica, arrivate a sei successi consecutivi e reduci dalla doppia vittoria con Usa e Polonia. La Repubblica Dominicana, invece, dopo le quattro vittorie ottenute nel girone preliminare, ha esordito nella seconda fase perdendo 3-1 con gli Stati Uniti dopo un set e mezzo di ottima qualità.

Alle 20.15 il Belgio vuole riprendere la sua corsa verso i quarti, dopo la sconfitta di ieri con il Giappone, affrontando l’Argentina che ieri ha tenuto per due set il confronto con l’Olanda prima di crollare nel finale. Alle 20.30 il clou di giornata con gli Stati Uniti che hanno preso una boccata d’ossigeno battendo la Repubblica Dominicana affrontano le padrone di casa della Polonia che sono quasi all’ultima spiaggia per centrare un posto fra le prime 8.

Foto Fivb