LIVE Giro del Veneto 2022 in DIRETTA: Matteo Trentin si aggiudica la corsa sul traguardo di Vicenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 13.40

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport!

Nessuno dei velocisti “designati” è quindi riuscito ad arrivare nelle posizioni di testa sul traguardo di Vicenza. Decisiva un’azione a 60 km dal traguardo, con un folto gruppo di contrattaccanti che è fuori uscito dal gruppo per recuperare i fuggitivi e poi arrivare a giocarsi la vittoria. Vittoria di gamba, ma soprattutto di testa e di tattica per Matteo Trentin.

LA CLASSIFICA DEL GIRO DEL VENETO 2022

1 TRENTIN Matteo (UAE Team Emirates) 3:37:54

2 ROCHAS Rémy (Cofidis) 0:01

3 LÓPEZ Miguel Ángel (Astana Qazaqstan Team) 0:02

4 VERCHER Mattéo (TotalEnergies) 0:02

5 DE MARCHI Alessandro (Israel – Premier Tech) 0:04

6 ULISSI Diego (UAE Team Emirates) 0:21

7 CONCI Nicola (Alpecin-Deceuninck) 0:21

8 BAIS Davide (EOLO-Kometa) 0:21

9 BALMER Alexandre (Team BikeExchange – Jayco) 0:21

10 KRON Andreas (Lotto Soudal) 0:21



16.00 Ultimo chilometro tatticamente ineccepibile di Trentin che stando alla ruota di Rochas è riuscito a sopravanzare il rivale per poi arrivare a braccia alzate sul traguardo.

15.58 MATTEOOOOOOOOOO TREEEEEEEEEENTIN! Vince l’85esimo Giro del Veneto sul traguardo di Vicenza!

15.58 ULTIMO CHILOMETRO! Ancora tutti e 5 in piena corsa per la vittoria al Giro del Veneto 2022.

15.57 Velocissimi i 5 in fuga, per non rischiare di essere ripresi: mancano 2 km al traguardo!

15.54 Sono 5 i km al traguardo! I fuggitivi hanno 15″ sugli ex compagni di fuga, che sono rimasti in 9. Il gruppo ormai e a 1’17”.

15.53 Il gruppo ha mollato: lo svantaggio risale a un minuto. A giocarsi la vittoria dovrebbero essere i 5 davanti.

15.51 Rimangono in pochi davanti. Sono 5 per l’esattezza: Remy Rochas, Matteo Trentin, Miguel Angel Lopez, Alessandro De Marchi e Matteo Vercher

15.48 Sono 10 i km al traguardo!

15.45 Ci aveva nuovamente provato Zurlo sul ad Arcugnano, ma è stato immediatamente ripreso. Zurlo, dalla fatica, ora si stacca.

15.43 Meno di 15 km al traguardo!

15.40 A inseguire, insieme alla Cofidis, c’è anche la Tudor Pro Cycling.

15.37 La Cofidis prova a tirare il gruppo per andare a ricucire uno strappo che al momento si attesa nell’ordine di 50 secondi.

15.34 ULTIMO GIRO DEL CIRCUITO CHE POI RIPORTERA’ A VICENZA!

15.32 I 15 fuggitivi – per il momento – sembrano andare ancora avanti in pieno accordo.

15.28 Ora il gruppo accorcia scendendo sotto il minuto di ritardo dai 15 fuggitivi.

15.24 Arriva il ritiro di Mathieu Van der Poel Alpecin-Deceuninck. Assieme a lui si fermano anche Marco Tizza (Bingoal), Davide Cimolai (Israel Premier Tech), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck)

15.20 Scollinata! Il gruppo dei fuggitivi a 30 km dal traguardo inizia una fase di discesa

15.16 I fuggitivi arrivano ad Arcugnano, in salita: vediamo se succederà qualcosa.

15.12 Mathieu Van der Poel, ricordiamolo, ormai da diversi km non sembra far più parte della lotta per la vittoria: è rimasto staccato nelle retrovie della corsa.

15.08 Il gruppo accorcia portandosi ora a 1’05”.

15.05 Riepilogo sui 15 fuggitivi, mentre si entra nel circuito finale, da ripetere due volte: Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior), Davide Bais (Eolo Kometa), Alexandre Balmer (Bike Exchange), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Andreas Kron (Lotto Soudal), Miguel Angel Lopez (Astana), Remy Rochas (Cofidis), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper Androni), Alessandro Tonelli (Bardiani Csf Faizanè), Ludovic Robeet (Bingoal), Matteo Vercher (Total Energies), Jay Vine e Nicola Conci (Alpecin), Diego Ulissi e Davide Formolo (UAE)

15.02 Una decina di kilometri alla salita di Arcugnano.

14.58 RIPRESO MATTEO ZURLO! In testa sono in 15.

14.54 Fra Matteo Zurlo e gli immediati inseguitori ci sono 20″.

14.51 Matteo Vercher e Ludovic Robeet sono intanto stati ripresi dal gruppo dei dodici contrattaccanti, che diventano così 14: Matteo Vercher, Ludovic Robeet Jay Wine, Nicola Conci, Miguel Angel Lopez, Davide Formolo, Diego Ulissi, Remy Rochas, Alessandro De Marchi e Davide Bais, Andreas Kron, Alexandre Balmer, Alessandro Tonelli e Natnael Tesfazion.

14.48 MATTEO ZURLO! Il corridore italiano prova l’allungo in solitaria.

14.45 I dodici all’inseguimento sono: Jay Wine, Nicola Conci, Miguel Angel Lopez, Davide Formolo, Diego Ulissi, Remy Rochas, Alessandro De Marchi e Davide Bais, a cui aggiungere Andreas Kron, Alexandre Balmer, Alessandro Tonelli e Natnael Tesfazion.

14.43 In totale sono quindi dodici gli inseguitori alla caccia di Ludovic Robeet (Bingoal), Matteo Vercher (Total Energies) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

14.40 Oltre agli otto, sono altri quattro i corridori fuori usciti dal gruppo!

14.37 Gli otto sono: Jay Wine, Nicola Conci, Miguel Angel Lopez, Davide Formolo, Diego Ulissi, Remy Rochas, Alessandro De Marchi e Davide Bais.

14.34 Un gruppo di otto uomini è fuori uscito dal gruppo per cercare di recuperare sulla testa della corsa.

14.31 Meno di 70 km al traguardo!

14.28 La media delle prime due ore di gara: 44,450 km/h.

14.24 Il vantaggio dei fuggitivi precipita: ora si attesta in meno di 2 minuti.

14.21 Ora il gruppo accelera.

14.18 I fuggitivi arrivano a Ca’ Lerna.

14.15 C’è stata una caduta in gruppo: coinvolto Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck).

14.12 Ci si avvicina al Ca’ Lerna: poco più di 5 km al primo vero strappo di questa corsa.

14.08 Media di gara costantemente sui 44,5 km/h.

14.05 Si prosegue in corsa. Al traguardo mancano 85 km!

14.00 Corridori in gara da poco più di 1h 30′.

13.56 recupera qualcosa il plotone, distacco di 3’50’’.

13.53 Percorsi 60km di gara.

13.50 Ritiro purtroppo per Pietrobon dopo la caduta. Costretto ad andare in ospedale per accertamenti.

13.45 Percorsi una cinquantina di chilometri.

13.41 Non cambia la situazione in gara: sempre tre davanti e il gruppo lontano. Da capire Pietrobon dopo la caduta.

13.38 Al comando restano Ludovic Robeet (Bingoal), Matteo Vercher (Total Energies) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

13.35 Nel frattempo il distacco del plotone si assesta sempre sui 4′.

13.32 L’azzurro è stato soccorso dai sanitari, difficile rientrare.

13.28 Attenzione, caduta per Pietrobon, uno dei quattro fuggitivi.

13.23 Alta la media nella prima ora di corsa: 46 km/h.

13.19 All’attacco sempre Ludovic Robeet (Bingoal), Andrea Pietrobon (Eolo Kometa), Matteo Vercher (Total Energies) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

13.17 Plotone che dista circa 4′ dalla vetta.

13.13 Percorsi circa 40 km di gara.

13.09 Oltre il minuto il distacco di Belleri che non riesce a recuperare.

13.03 Ricordiamo i quattro attaccanti: Ludovic Robeet (Bingoal), Andrea Pietrobon (Eolo Kometa), Matteo Vercher (Total Energies) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

13.01 Plotone a 4′.

12.58 Nel frattempo dal gruppo si è mosso Michael Belleri (Biesse Carrera) che in solitaria sta provando a riportarsi sui quattro davanti.

12.55 Percorsi i primi 25 km di gara.

12.52 Aumenta nettamente il margine, ci avviciniamo ai 3′ sul gruppo.

12.47 Vantaggio che sale oltre il minuto.

12.43 Il gruppo sembra lasciare spazio ai quattro.

12.39 Si muovono in quattro: Ludovic Robeet (Bingoal), Andrea Pietrobon (Eolo Kometa), Matteo Vercher (Total Energies), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

12.36 Cominciano gli scatti, come di consueto.

12.31 PARTITA UFFICIALMENTE LA CORSA!

12.29 112 corridori al via da Prato della Valle in quel di Padova.

12.26 A breve le squadre si incammineranno verso il chilometro 0.

12.23 Percorso semplice per i primi 80 chilometri, ma si comincerà a fare sul serio appena entrati nella provincia di Vicenza con gli strappi di Ca’ Lerna (1,8 km al 7,3%), Bocca d’Ansiesa (1,5 km al 5,8%) e Perarolo (4,2 km al 3,6%) in rapida successione.

12.18 Da sottolineare che oggi sarà l’ultima gara della carriera per Davide Rebellin, che ha annunciato il ritiro a 51 anni.

12.15 Startlist di ottima qualità: all’ultimo si è aggiunto Mathieu van der Poel, bronzo ai Mondiali di Gravel domenica. Spazio a tante stelle italiane: da Trentin a Covi.

12.12 In programma oggi la penultima corsa del calendario italiano di ciclismo su strada, si chiuderà con la Veneto Classic domenica.

12.10 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del Giro del Veneto 2022.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro del Veneto 2022, evento che darà il via al Ride the Dreamland 2022 che comprende la Serenissima Gravel, il VENEtoGO e la Veneto Classic del 16 ottobre. Quella di oggi è l’edizione numero 85, tornata in calendario nel 2021 dopo un’assenza di dieci anni.

Percorso semplice per i primi 80 chilometri, ma si comincerà a fare sul serio appena entrati nella provincia di Vicenza con gli strappi di Ca’ Lerna (1,8 km al 7,3%), Bocca d’Ansiesa (1,5 km al 5,8%) e Perarolo (4,2 km al 3,6%) in rapida successione. Dopo aver superato le tre salite, si passa per la prima volta da Arcugnano (2800 metri al 4,4%); si entra poi nel circuito finale di 21,5 km, con ancora l’Arcugnano da scalare e da ripetere due volte; l’ultima ascesa terminerà ai -10 dal traguardo.

A sorpresa, l’uomo di copertina sarà Mathieu van der Poel: l’olandese ha deciso di rimanere in Veneto dopo il terzo posto ai Mondiali gravel e vuole lasciare un’ultima impronta al suo 2022. In Astana si ripongono le speranze su Miguel Angel Lopez, ma la truppa italiana è ben nutrita: in casa UAE ci sono numerose cartucce con Matteo Trentin, Diego Ulissi, Alessandro Covi e Davide Formolo.

La partenza del Giro del Veneto è prevista alle ore 12.25; OA Sport seguirà con voi l’evento con la consueta DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno una pedalata. Buon divertimento!

Foto: LaPresse