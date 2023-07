LIVE Chelsea-Milan 3-0, Champions League in DIRETTA: il Diavolo cade a Stamford Bridge. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.01 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.58 Le pagelle del Chelsea (3-4-3): Arrizabalaga 6; Fofana 6,5 (dal 38′ Chalobah 6), Thiago Silva 6,5, Koulibaly 6; James 7, Loftus-Cheek 7, Kovacic 6 (dal 66′ Jorginho 6), Chilwell 6,5; Mount 6,5 (dal 74′ Havertz s.v.), Sterling 6,5 (dal 75′ Broja s.v.); Aubameyang 7 (dal 65′ Gallagher 6). All. Potter 7.

Le pagelle del Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 5,5; Dest 6, Kalulu 6, Tomori 6, Ballo-Tourè 5,5; Tonali 5,5, Bennacer 5 (dal 73′ Pobega 6); De Ketelaere 5,5 (dal 65′ Rebic 5,5), Krunic 5,5 (dal 65′ Gabbia 6), Leao 6 (dal 72′ Diaz 5,5); Giroud 5,5 (dal 73′ Origi 6). All. Pioli 5,5.

22.55 Arriva dunque la prima sconfitta in Europa per il Milan di Stefano Pioli che cade a Londra sotto i colpi del Chelsea di Graham Potter. Decidono i goal di Fofana nel primo tempo e di Aubameyang e James nella ripresa.

90’+2 FINISCE COSI’. Chelsea-Milan 3-0.

90′ Due minuti di extra-time.

89′ Traversone dalla destra di Dest per la girata di testa di Origi in area, pallone alto.

87′ Rimessa laterale in favore della squadra Pioli all’interno della propria metà campo.

85′ Possesso Milan quando tutti stanno ormai attendendo solo il triplice fischio.

83′ Allontana la difesa del Chelsea.

81′ Il Milan conquista un calcio d’angolo.

79′ Rimessa laterale in favore della squadra di Stefano Pioli.

77′ Prova a costruire qualcosa il Milan, alla ricerca quantomeno del goal della bandiera.

75′ Un quarto d’ora al termine, Chelsea-Milan 3-0 24′ Fofana, 56′ Aubameyang, 62′ James.

74′ CAMBIO CHELSEA! Esce Mount, entra Havertz.

72′ TRIPLO CAMBIO MILAN! Escono Leao, Giroud e Bennacer, dentro Diaz, Origi e Pobega.

70′ GIALLO CHELSEA! Thiago Silva atterra Leao e riceve il cartellino.

67′ Rilancio lungo di Kepa con il destro.

66′ CAMBIA ANCHE IL CHELSEA! Fuori Aubameyang e Kovacic, dentro Gallagher e Jorginho.

65′ DOPPIO CAMBIO MILAN! Escono Krunic e De Ketelaere, entrano Gabbia e Rebic.

62′ Stavolta è Sterling a mandare in porta James che entra in area dalla destra e con una conclusione di collo pieno fulmina Tatarusanu. Chelsea-Milan 3-0.

61′ GOAL DEL CHELSEA! Ha segnato James.

60′ C’è solo il Chelsea ora in campo, cross di James verso l’ex City che conclude alto sopra la traversa.

58′ Prova a scuotersi il Milan con Bennacer che conquista un angolo.

56′ Traversone dalla sinistra di James con l’attaccante del Gabon che con il sinistro spinge in porta nell’area piccola. Chelsea-Milan 2-0.

55′ RADDOPPIO DEL CHELSEA! Ha segnato Aubameyang.

52′ Spinge ora il Chelsea che schiaccia il Milan nella propria metà campo.

50′ Tentativo di rovesciata di Chalobah con la palla che finisce altissima.

49′ Calcio di punizione in favore del Chelsea all’altezza della tre-quarti.

48′ Il Milan prova ad impostare da dietro.

47′ Non ci sono state sostituzioni nell’intervallo.

46′ Si riparte.

22.06 Rientrano in campo le squadre, sta per iniziare il secondo tempo.

21.52 Si chiude dunque il primo tempo a Stamford Bridge. Chelsea in vantaggio 1-0 sul Milan grazie al goal realizzato da Wesley Fofana al 24′. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

45’+4 FINISCE IL PRIMO TEMPO! Chelsea-Milan 1-0.

45’+3 Sgasata di Leao sulla sinistra, pallone a centro area per De Ketelaere che conclude con il sinistro trovando la respinta di Kepe, poi Krunic manda alto nell’area piccola.

45’+2 Krunic prova l’imbucata verso Giroud, chiude Thiago Silva in scivolata.

45′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

43′ Accelerazione sulla sinistra di Leao, contenuto da Chalobah.

42′ GIALLO MILAN! Cartellino a Tomori per proteste.

40′ Rimessa laterale in zona d’attacco in favore del Chelsea.

38′ C’E’ IL CAMBIO! Esce Fofana, entra Chalobah.

36′ Sembra non farcela Fofana a seguito di un contrasto di gioco.

34′ Fallo di De Ketelaere su Loftus Cheek.

32′ Grande triangolazione del Chelsea con Sterling che serve Aubameyang, il quale serve in area Mount che con un tocco sotto supera Tatarusanu, si alza però la bandierina dell’assistente a segnalare la posizione di offside del classe 1999.

30′ Raggiunta la mezz’ora di gioco. Chelsea-Milan 1-0, 24′ Fofana.

28′ Rimessa laterale in favore della squadra di Potter all’altezza del cerchio di centrocampo.

26′ Il Chelsea spinge sulle ali dell’entusiasmo, destro di Mount dal limite murato da Kalulu.

24′ Calcio d’angolo dalla sinistra di Chilwell, testa di Thiago Silva con Tatarusanu che si oppone in tuffo, il pallone resta nell’area piccola e Fofana è il più lesto di tutti a mettere in rete con il destro dopo una serie di batti e ribatti. Chelsea-Milan 1-0.

23′ GOAL DEL CHELSEA! Ha segnato Fofana.

22′ THIAGO SILVA! Girata di testa dell’ex di serata sul suggerimento di Chilwell su calcio piazzato, Tatarusanu alza in angolo.

21′ Rischio di Bennacer che si avventura in qualche dribbling di troppo nella propria area poi allontana.

19′ Fofana prova a colpire di testa sugli sviluppi di un corner, pallone alto.

17′ Fallo di Bennacer su Loftus-Cheek, punizione Chelsea.

15′ GIALLO MILAN! Ammonito Ballo-Tourè in seguito ad una trattenuta ai danni di James.

13′ Ritmi leggermente più bassi in questa fase.

11′ Prova ad impostare da dietro il Milan con Tatarusanu.

9′ Rilancio lungo di Kalulu con il destro.

7′ Leao entra in area dalla sinistra e cade in seguito ad un contatto con Fofana, l’arbitro lascia correre.

6′ Sale subito la pressione del Chelsea.

4′ MOUNT! Destro da fuori improvviso del 19 dei blues che chiama Tatarusanu alla deviazione in angolo.

3′ Possesso Milan in queste prime battute dell’incontro.

2′ Il Chelsea muove il primo pallone del match.

1′ SI COMINCIA!

20.58 Entrano in campo le due squadre.

20.55 A disposizione per il Milan: Mirante, Jungdal, Diaz, Rebic, Origi, Pobega, Gabbia, Gala, Coubis.

20.50 A disposizione per il Chelsea: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella.

20.45 Si è chiuso intanto il match tra Red Bull Salisburgo e Dinamo Zagabria con la vittoria della compagine austriaca grazie al goal di Okafor su rigore. Questa dunque la classifica provvisoria del gruppo E: 1. Red Bull Salisburgo 5, 2. Milan 4, 3. Dinamo Zagabria 3, 4. Chelsea 1.

20.40 L’arrivo di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, a Stamford Bridge:

20.35 E’ terminato 1-1 questo pomeriggio il match di Youth League (la Champions League dei giovani) tra Chelsea e Milan, al vantaggio rossonero di Simic ha risposto Castledine. Il Milan ha così mantenuto la testa del gruppo con 5 punti alla pari del Salisburgo, poi Dinamo Zagabria a 3 e appunto Chelsea a 2.

20.30 Giocherà in bianco stasera il Milan, ecco qualche immagine dagli spogliatoi:

20.25 Sono solo due i precedenti tra le due squadre in gare ufficiali e risalgono alla fase a gironi della Champions League 1999/2000, allora fu 0-0 all’andata a Londra, 1-1 nel ritorno a San Siro con il goal di Bierhoff e Wise.

20.20 I giocatori del Milan sul terreno di Stamford Bridge nel pre-partita:

20.15 Pioli, alle prese con numerose defezioni, propone invece il suo 4-2-3-1 con Tatarusanu a difesa della porta, Kalulu e Tomori i centrali con Dest a destra e Ballo-Tourè a sinistra, Tonali e Bennacer a presidiare la mediana, De Ketelaere, Krunic e Leao alle spalle di Giroud.

20.10 Potter schiera dunque un 3-4-3 con Kepa tra i pali, Fofana, il grande ex Thiago Silva e Koulibaly nella linea a tre di difesa, Loftus-Cheek e Kovacic in mediana con James e Chilwell sugli esterni, Mount e Sterling sulla tre-quarti a supporto di Aubamenyang, riferimento offensivo.

20.05 Queste le formazioni:

Chelsea (3-4-3): Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; De Ketelaere, Krunic, Leao; Giroud.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Chelsea-Milan, match valido per la terza giornata di andata della UEFA Champions League 2022-2023.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Chelsea-Milan, match valido per la terza giornata di andata della UEFA Champions League 2022-2023. I rossoneri di Stefano Pioli vanno a caccia di un’impresa a Stamford Bridge.

Sarà un match importante quello di Londra per il Milan in casa di un Chelsea protagonista di un avvio difficoltoso in Europa con la sconfitta in casa della Dinamo Zagabria all’esordio e il pareggio interno con il Salisburgo all’ultimo turno. La formazione meneghina invece dopo il pareggio in Austria alla prima giornata ha superato la Dinamo a San Siro portandosi in testa al raggruppamento con 4 punti.

Milan che arriverà a Stamford Bridge dopo la vittoria di Empoli in campionato, 1-3 maturato nel finale con i goal di Ballo-Tourè e Leao dopo che Bajrami aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Rebic. Vittoria che ha permesso agli uomini di Pioli di salire a quota 17 punti alla pari della Lazio al quarto posto. Il Chelsea di Graham Potter, successore di Thomas Tuchel, è anch’esso reduce da una vittoria esterna in Premier, 1-2 sul terreno del Crystal Palace con i goal di Aubameyang e Gallagher.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Chelsea-Milan, match valido per la terza giornata del gruppo E di Champions League. Calcio d’inizio previsto alle ore 21.00 a Stamford Bridge. La gara trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. L’app di Amazon Prime Video è scaricabile su smart tv di ultima generazione oppure sulle console di gioco come Xbox o PlayStation. Match visibile anche in diretta streaming sempre su Amazon Prime Video scaricando l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o accedendo al sito ufficiale tramite pc o notebook, dopo aver perfezionato l’abbonamento a Amazon Prime. Di seguito le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Pulisic, Mount, Sterling; Aubameyang. All: Potter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All: Pioli

Foto: Lapresse