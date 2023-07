Gran Piemonte 2022: startlist ed elenco partecipanti. Davide Ballerini ci riprova

Edizione numero 106 per il Gran Piemonte: appuntamento domani con partenza ed arrivo in quel di Omegna. Startlist ancora in pieno aggiornamento, anche se mancheranno le stelle, già concentrate sull’ultimo importante obiettivo stagionale, il Lombardia.

Presenti però i velocisti che si giocano una delle poche possibilità rimaste in questo mese di ottobre. Dopo il successo alla Coppa Bernocchi Davide Ballerini va a caccia di un’altra affermazione.

STARTLIST GRAN PIEMONTE 2022

Astana Qazaqstan Team

Bahrain – Victorious

CARUSO Damiano

LANDA Mikel

MÄDER Gino

MOHORIČ Matej

PERNSTEINER Hermann

POELS Wout

ZAMBANINI Edoardo

BORA – hansgrohe

ZWIEHOFF Ben

GROßSCHARTNER Felix

WANDAHL Frederik

BENEDETTI Cesare

PALZER Anton

LÜHRS Luis-Joe

Cofidis

EF Education-EasyPost

INEOS Grenadiers

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

HERMANS Quinten

BAKELANTS Jan

Israel – Premier Tech

STRONG Corbin

HAGEN Carl Fredrik

NIZZOLO Giacomo

BEVIN Patrick

IMPEY Daryl

CLARKE Simon

HOLLENSTEIN Reto

Jumbo-Visma

GLOAG Thomas

VAN DER SANDE Tosh

KOOIJ Olav

Lotto Soudal

MAŁECKI Kamil

Movistar Team

KANTER Max

NORSGAARD Mathias

Quick-Step Alpha Vinyl Team

BALLERINI Davide

KNOX James

BAGIOLI Andrea

DECLERCQ Tim

SERRY Pieter

CAVENDISH Mark

MØRKØV Michael

DS BRAMATI Davide, STEELS Tom

Team BikeExchange – Jayco

CRADDOCK Lawson

GROVES Kaden

BALMER Alexandre

MEZGEC Luka

SOBRERO Matteo

JUUL-JENSEN Christopher

SCHULTZ Nick

Team DSM

VANDENABEELE Henri

HAMILTON Chris

TUSVELD Martijn

DONOVAN Mark

MAYRHOFER Marius

COMBAUD Romain

LEKNESSUND Andreas

Trek – Segafredo

UAE Team Emirates

Alpecin-Deceuninck

Bardiani-CSF-Faizanè

Bingoal Pauwels Sauces WB

LIVYNS Arjen

Caja Rural – Seguros RGA

Drone Hopper – Androni Giocattoli

GROSU Eduard-Michael

EOLO-Kometa

TotalEnergies

GRELLIER Fabien

VUILLERMOZ Alexis

DE LA PARTE Víctor

OURSELIN Paul

BURGAUDEAU Mathieu

JOUSSEAUME Alan

LATOUR Pierre

DS MACÉ Thibaut

Foto: Lapresse