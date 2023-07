Gran Piemonte 2022, Matej Mohoric: “Pensavo di poter vincere, Cortina ha meritato. Il Lombardia è troppo duro”

Condizione super in questo finale di stagione per Matej Mohoric. Dopo il capolavoro con il quale si è andato a prendere la classifica generale alla CRO Race, lo sloveno oggi ha sfiorato la vittoria anche al Gran Piemonte, chiudendo in seconda piazza in volata dietro il vincitore Ivan Garcia Cortina.

Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “Credevo davvero di poter vincere oggi. Mi sentivo benissimo in salita, non ero al limite, negli ultimi 30 chilometri stavo molto bene, il passo era molto alto nel primo gruppo. Molti erano al limite e sapevo che non sarebbero stati freschi allo sprint, quindi ho creduto nelle mie chance, ma purtroppo quando mi sono lanciato sulla destra e ho passato Bettiol, lui ha cambiato un po’ direzione e anche io mi sono dovuto fermare un po’ nello sprint”.

Prosegue: “Ma Cortina era più forte sul lato sinistro e ha meritato questa vittoria, sono felice per lui che è un mio ex compagno di squadra. Alla fine il secondo posto è un ottimo risultato, sarei stato felice se qualcuno me l’avesse detto questa stamattina. Ora attendiamo il Lombardia, dove andremo con una bella squadra di scalatori e speriamo di poter essere nella lotta”.

Sull’ultima Monumento: “Sono ancora sicuro sia troppo dura, non al 100%, ma comunque credo che in squadra abbiamo corridori più adatti, quindi mi assicurerò che arrivino al finale nella migliore posizione per lottare per la vittoria. Abbiamo varie opzioni e non vedo l’ora”.

Foto: Lapresse