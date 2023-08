Golf: Rory McIlroy vince la CJ Cup 2022 e torna al numero 1 del mondo!

Rory McIlroy ce l’ha fatta. Non solo è lui il campione della CJ Cup con lo score complessivo di -17, ma il nordirlandese torna a occupare la prima posizione del ranking mondiale. Prima di oggi era stato in vetta per 106 settimane, con il 18 luglio 2020 ultimo giorno di regno prima d’ora. Prosegue in questo modo la sua rincorsa a Dustin Johnson, che è fermo a quota 135; un po’ più complicato arrivare a Greg Norman (331), impossibile andare a prendere Tiger Woods (683, un record che forse rimarrà in eterno). Il tutto, naturalmente, nell’era dell’OWGR, che è stato istituito il 9 aprile 1986.

A favorire l’approdo alla posizione di testa dell’OWGR c’è anche il fatto che l’uomo che viene destituito, Scottie Scheffler, chiude al 45° posto con lo score di -1; troppo lontano per mantenere la leadership, terminata dopo 30 settimane in cui, a un certo punto, è sembrato che questo primo posto se lo potesse tenere per almeno un anno. Non è stato così, ma di certo cedere lo scettro a uno come McIlroy non è un disonore.

La cronaca di stretta attualità dice che il nordirlandese vince con la regolarità: 66 67 67 67 per totali 267 colpi, e non gli importa un granché dei bogey: quel che conta è la leadership mondiale. Secondo posto a un colpo per Kurt Kitayama, a -16, ma che non ha realmente insidiato McIlroy per la vittoria finale. Sul podio anche il sudcoreano K. H. Lee, che conclude a -15.

Finiscono quarti insieme l’inglese Tommy Fleetwood e un altro ex numero 1, lo spagnolo Jon Rahm, entrambi a -14 davanti ad Aaron Wise, sesto da solo a -12. Solo USA in settima posizione a -11 con Billy Horschel, Sam Burns, Lee Hodges e Brendon Todd.

