Ciclismo, Mathieu van der Poel parteciperà al Giro del Veneto 2022

Dopo il bronzo ottenuto domenica scorsa nei Mondiali Gravel con arrivo a Cittadella, Mathieu van der Poel vuole continuare a mettersi in mostra in questo finale di stagione. Il belga gareggerà dunque al Giro del Veneto 2022, corsa in linea che si svolgerà mercoledì 12 ottobre dalle ore 12:25. Si prenderà il via da Padova e si arriverà, dopo 159,8 km, a Vicenza.

Il classe 1995 dell’Alpecin-Deceuninck è in forma e domani sarà uno dei favoriti principali per il successo. La concorrenza sarà però alta, a partire dagli italiani Diego Ulissi, Matteo Trentin, Alessandro Covi, Stefano Oldani, Nicola Conci e Kristian Sbaragli.

Attenzione poi anche all’australiano Jay Vine e al belga Xandro Meurisse, (campione in carica in questa corsa), oltre che all’altro belga Quinten Hermans e allo svizzero Marc Hirschi. È importante segnalare che nessun corridore olandese ha mai vinto questa corsa e van der Poel potrebbe essere dunque il primo a riuscirci.

