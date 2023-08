Ciclismo: Samuele Battistella rinnova con l’Astana per altri due anni

La notizia è ufficiale: il ciclista italiano Samuele Battistella ha rinnovato per altri due anni il contratto che lo lega all’Astana Qazaqstan per altri due anni, con la scadenza dell’accordo che ora si fisserà quindi al termine della stagione 2024.

“Sono sicuro – ha affermato Battistella al sito ufficiale della formazione kazaka – che questa sia la scelta migliore per me e per la mia carriera. Ho trascorso due anni fantastici nell’Astana Qazaqstan Team, mi sento davvero bene qui perché ho trovato in questa squadra un ottimo ambiente. Quindi, sono felice di firmare un nuovo contratto per altre due stagioni”.

“Ho fatto molta esperienza – ha aggiunto – durante le mie prime due stagioni qui, sono migliorato molto, ma allo stesso tempo sento ancora di poter ottenere di più e sono davvero felice di continuare a crescere come pilota professionista insieme all’Astana Qazaqstan Team”.

Soddisfazione da parte del corridore di Castelfranco Veneto, contraccambiata anche dal team kazako, come testimoniano le dichiarazioni del numero uno della squadra Alexandr Vinokurov: “Samuele ha affrontato una stagione difficile a causa di un po’ di fortuna alla schiena con le cadute e la malattia, soprattutto se parliamo del Tour de France, dove è stato costretto ad abbandonare a causa di una positività”.

“Ma allo stesso tempo vediamo in Samuele un pilota molto talentuoso e motivato che ha ancora margini di miglioramento. Ha già vinto una gara con l’Astana nel 2021 e per alcune volte è stato vicino a un altro successo in questa stagione, soprattutto alla Vuelta, quindi sono felice che rimanga con noi per altri due anni e sono sicuro che può ottenere molto di più nella nostra squadra”.

Foto: @Gettysport (ufficio stampa Astana-Qazaqstan)