Ciclismo, Alejandro Valverde: “Evenepoel fa cose che sorprendono tutti. È di gran lunga superiore agli altri”

Alejandro Valverde ha riportato la propria la sensazione alla stampa in merito alle prestazioni di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Lo spagnolo ha voluto soffermarsi sullo sloveno ed il belga, stelle del gruppo che sono pronte per sfidarsi nei prossimi anni.

Il veterano iberico ha risposto ai microfoni di ‘Cyclingnews’ affermando: “Remco, con quello che sta mostrando in questo momento, se andrà avanti così, sarà sicuramente migliore di me. Diventare campione del mondo così giovane e vincere Vuelta, Liegi, San Sebastián, è impressionante”.

Il 42enne ha continuato dicendo: “È un corridore che, per me, è il migliore in questo momento. Tadej Pogacar è eccezionale, ma Remco fa cose che sorprendono tutti. È di gran lunga superiore agli altri. Quindi, per me è il miglior corridore del mondo in questo momento”.

Il corridore della Movistar è tornato in chiusura sulla sua carriera che si è conclusa ad inizio mese in occasione del Giro di Lombardia: “Andare oltre i 42 anni non ha senso. Devo lasciare il posto ai giovani e mi godrò il ciclismo da una prospettiva diversa. Sono contento della mia carriera, ho ottenuto praticamente tutto”.

Foto. LaPresse