Sturm Graz-Lazio 0-0, Europa League: biancocelesti fermati dagli austriaci

Si è conclusa da pochi minuti, allo stadio Stadion Graz-Liebenau, la partita Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022-2023. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questa gara del Gruppo F.

Sturm Graz-Lazio (h 18.45)

La partita inizia con una fase di studio che si rompe dopo poco più di dieci minuti. I biancocelesti trovano il modo di ripartire con Immobile che serve Luis Alberto in area di rigore: lo spagnolo taglia fuori il portiere degli austriaci, ma sulla sua battuta a rete Dante riesce a metterci la gamba salvando.

E’ il punto più alto di un primo tempo che poi vive di chance create, ma non concretizzate con tentativi ospiti incapaci di sfociare in qualcosa di pericoloso e avanzate dello Sturm Graz che riesce a trovare la porta senza però impensierire più di tanto Provedel.

Nella ripresa però si cambia musica. I capitolini pescano dalla panchina Lazzari e Zaccagni modificando il ritmo del match e prendendo in mano il pallino del gioco. Un’azione dopo l’altra, un’occasione dopo l’altra, la Lazio trova il modo di rendersi sempre più pericolosa, mentre Provedel dall’altra parte è attento a disinnescare le minacce avversarie. Sul terreno di gioco entrano anche Vecino e Cancellieri.

Al 79′ Immobile va a in gol: il VAR però annulla per fuorigioco dell’attaccante italiano. Lo Sturm Graz va ancora di più sottopressione: Gazibegovic viene espulso all’81’ lasciando i suoi in 10. Arriva il novantesimo. I padroni di casa si arroccano davanti alla propria porta, la Lazio prova a scassinare il fortino austriaco: senza alcun profitto. Il match si chiude sullo 0-0.

Con questo risultato, la Lazio sale a 4 punti nella classifica del Girone F, così come lo Sturm Graz. Stasera si giocherà Feyenoord-Midtjylland, entrambe a quota 3 ma con una partita in meno.

Foto: Lapresse