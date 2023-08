Calcio, Europa League 2022-2023: la Lazio rimonta, piega 2-1 il Midtiylland e vola in testa al girone

Arriva una vittoria di capitale importanza per la Lazio contro il Midtiylland, quinto match del Gruppo F della Europa League 2022-2023. Allo Stadio Olimpico la compagine allenata da Maurizio Sarri si è sbarazzata per 2-1 degli scandinavi e ha centrato 3 punti fondamentali per il passaggio al turno successivo. A questo punto, infatti, la classifica del raggruppamento più combattuto della seconda Coppa europea per importanza vede i capitolini in vetta con 8 punti, in attesa della sfida tra Feyenoord (5 punti) e Sturm Graz (5 punti) delle ore 21.00, mentre i danesi rimangono fermi a loro volta a quota 5 punti.

I biancocelesti di mister Sarri sono scesi in campo con il canonico 4-3-3 con Provedel in porta, quindi Hysaj, Gila, Romagnoli e Marusic in difesa, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Basic a centrocampo, mentre il tridente era composto da Felipe Anderson, Cancellieri e Zaccagni. I danesi hanno risposto a loro volta con il 4-3-3 con Lossl tra i pali, difesa composta da Andersson, Dalsgaard, Sviatchenko e Paulinho, Martinez, Charles ed Evander in mediana, quindi tridente composto da Isaksen, Dreyer e Chilufya,

La sfida si mette subito in salita per i padroni di casa, dato che il Midtiylland sblocca il risultato dopo soli 8 minuti di gioco grazie ad una bella conclusione a giro dal limite dell’area da parte di uno degli elementi di maggior spicco ovvero Isaksen. La Lazio si rimbocca le maniche, alza il proprio baricentro e macina gioco e occasioni. Il pareggio è nell’aria e, infatti, arriva al minuto 36′ grazie a Milinkovic-Savic che supera Lossl con un preciso tiro di piatto. Si va al riposo sull’1-1.

La ripresa inizia con i biancocelesti ancor più all’arrembaggio della porta danese e Pedro al minuto 58′, trova la rete del 2-1, dopo un servizio illuminante di Zaccagni. Lo stesso attaccante da li a poco centra la traversa, con una Lazio che vuole a tutti i costi chiudere il match. Pedro appare imprendibile e, a 10 minuti dalla fine, viene lanciato in profondità per il tocco del 3-1. Il VAR, tuttavia, annulla per un fuorigioco letteralmente millimetrico. Nel finale la situazione non cambia, Pedro sfiora di nuova la rete e l’undici di mister Sarri gestisce nel migliore dei modi la situazione e conquista 3 punti fondamentali.

Foto: LaPresse