Basket, Eurocup: Venezia si spegne nella ripresa, vince Ulm

Esordio in Germania per la Umana Reyer Venezia in Eurocup, con i veneti che erano impegnati questa sera a Ulm, contro il Ratiopharm. Una sfida non facile per la formazione di Walter de Raffaele, con i precedenti della scorsa stagione che avevano visto l’Ulm imporsi in casa 90-83 e Venezia vincere tra le mura amiche 89-79. Ecco come è andata.

RATIOPHARM ULM – UMANA REYER VENEZIA 81-80

Servono due minuti prima che le due squadre si sblocchino con la tripla di Dos Santos e Ulm che allunga sul 5-0. È Freeman a dare i primi punti a Venezia e dopo 4 minuti è la tripla di Spissu a rimettere in parità il match. Si lotta punto a punto, con Spissu che ruba palle, crea assist, ma tedeschi che fanno le lepri. Nel finale, però, Ulm trova un paio di falli in attacco, Sima si mangia un canestro già fatto e si va al primo stop sul 21-16. Tedeschi che mantengono questo vantaggio nei primi minuti del secondo quarto, poi una tripla di Willis riporta a -2 la Reyer, poi Tessitori dà il pareggio dopo 3’30” di gioco. Sbaglia tanto Ulm adesso e Bramos da oltre l’arco dà il primo vantaggio ospite del match. Allunga Venezia con un parziale che arriva fino al 2-14 prima che i tedeschi trovino una tripla per fermare l’ondata veneta. Ancora un canestro da oltre l’arco e Ulm che torna sotto e a 3 minuti dall’intervallo pareggia e tutto da rifare. Controparziale di 5-0 per l’Umana, riaggancia l’Ulm e allo scadere Freeman manda Venezia al riposo lungo sul 42-40.

Ottima partenza di Venezia nella ripresa, che con un parziale di 5-0 allunga subito sul +7 e obbliga i tedeschi al timeout. Ulm che non si sblocca, ma anche la Reyer sbaglia molto in attacco, con i padroni di casa che trovano il primo canestro della ripresa dopo cinque minuti di gioco e altro canestro per il +5 veneto. Errori banali di Spissu e compagni, fermi a quota sette punti nel quarto e Ulm che ricuce lo strappo senza incantare. Si sblocca la Reyer con la tripla di Bramos, ma è un quarto veramente brutto e alla fine una giocata da tre punti vale il 58-56 per Ulm all’ultimo stop. Continua il pessimo momento di Venezia e tedeschi che scappano via, ma una giocata da tre punti di Tessitori tiene viva la squadra ospite. Ma è l’Ulm a sbagliare meno in un secondo tempo assolutamente da dimenticare, con però Freeman che trova la tripla del -2 a poco più di 5 minuti dalla fine. Venezia che sembra potersi sbloccare, Granger trova due triple consecutive per il vantaggio, ma quando i tedeschi sembrano in ginocchio, ecco che arrivano due canestro di Devin e la tripla di Christen e +5 per Ulm a meno di 2 minuti dalla fine. Prova a rientrare in partita Venezia, ma è una rimonta disperata e nonostante uno 0/2 ai liberi a 5 secondi dei tedeschi cede 81-80.

TOP SCORER

Ulm – Zugic 18, Devin 13, Dos Santos 10

Venezia – Freeman 19, Tessitori 12, Watt 10

Credits: Ciamillo