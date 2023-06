VIDEO Italia-Slovenia 3-0, Mondiali volley 2022: highlights e sintesi. Gli azzurri impongono la propria forza in semifinale

L’Italia è in finale ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Grazie ad un’incredibile prestazione contro la temibilissima Slovenia, gli azzurri si garantiscono il pass per l’atto conclusivo per la prima volta dopo 12 anni e proveranno a giocarsi il prestigiosissimo titolo iridato.

Un match mai veramente messo in discussione. Tre set condotti quasi interamente da Simone Giannelli e compagni. Da sottolineare su tutte le prestazioni fenomenali del libero Fabio Balaso, perfetto tanto in ricezione quanto in difesa, e dello schiacciatore Daniele Lavia, ormai di diritto tra i migliori interpreti al mondo del suo ruolo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Slovenia, match valido per le semifinali dei Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022:

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-SLOVENIA MONDIALI VOLLEY 2022

Foto: FIVB