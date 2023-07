Tennis: Sara Errani da record a Bucarest, diventa la giocatrice italiana con più partite vinte nella storia

I dati della WTA impongono la sentenza: Sara Errani, da oggi, è la giocatrice italiana con più partite vinte in assoluto sul circuito professionistico femminile, 615. A 35 anni, con ancora l’obiettivo rientro in top 100 dritto negli occhi, la romagnola raggiunge questo obiettivo grazie alla vittoria nei quarti di finale del torneo WTA 125 di Bucarest contro la spagnola Rebeka Masarova per 6-3 1-6 6-4.

Superate, dunque, le 614 vittorie di Francesca Schiavone, che ha lasciato il tennis nel 2018 e della quale la WTA indica, correttamente, come ultimo successo quello nel turno finale di qualificazioni del Roland Garros di quell’anno contro la russa Evgeniya Rodina. Va ricordato, infatti, che l’associazione professionistica femminile, nel conteggio dei match vinti e persi, indica sia il circuito maggiore che le relative qualificazioni, nonché i tornei ITF (escludendo in determinati casi i tabelloni cadetti). Proprio il profilo della Federazione internazionale, conteggiando anche alcune partite nel caso sopracitato, indica 629 vittorie di Schiavone e, con questa, 634 di Errani. La sostanza non cambia: sorpasso avvenuto in un caso e nell’altro.

Una parabola, questa, che per Sara Errani dura ormai da più di vent’anni, e che l’ha vista raggiungere le vette più alte nel 2012, quando ha raggiunto la finale al Roland Garros. Per lei anche altre due semifinali Slam, agli US Open dello stesso anno e a Parigi in quello successivo. 9 i suoi titoli, di cui 8 WTA International e un WTA Premier (che, oggi, corrispondono rispettivamente a 250 e 500): per lei anche una finale al Foro Italico di Roma, nel 2014, in cui s’infortunò nel primo set contro Serena Williams non trovandosi più in grado di competere ad armi pari dal 5-3 di tale parziale.

Sono 13 le vittorie contro top ten, tutte ottenute nel periodo 2012-2015: tra queste, anche tre contro giocatrici in quel momento tra le prime 4 del mondo. I nomi: Agnieszka Radwanska nei quarti al Roland Garros 2013, Na Li nei quarti a Roma 2014 e Petra Kvitova al primo turno di Pechino 2015. Inoltre, per comprendere quante ere tennistiche abbia attraversato, giova ricordare il fatto che ha affrontato ben 19 giocatrici classificate almeno una volta nella loro carriera al numero 1 del mondo (non tutte, ovviamente, quando lo erano).

