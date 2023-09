Ranking ATP, Jannik Sinner puÃ³ superare Auger-Alissime e Fritz in classifica: cosa deve fare agli US Open

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno dello US Open 2022. Il tennista altoatesino ha superato in tre set l’americano Christopher Eubanks ed è una vittoria che permette all’azzurro di poter continuare la sua rincorsa alla Top-10 del ranking ATP. In questo momento Jannik è ancora numero tredici del mondo, ma ha già messo nel mirino due degli avversari che gli stanno poco sopra in classifica ed il sorpasso è assolutamente alla portata del nativo di San Candido.

Dopo il successo di questa sera, Sinner è salito a quota 2930 punti, venti in meno di Felix Auger-Aliassime. Il canadese, però, ha già detto addio allo Slam americano, visto che è stato sconfitto dal britannico Jack Draper e dunque per effettuare il sorpasso a Jannik basterà davvero vincere il prossimo incontro, nel quale affronterà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Brandon Nakashima.

Non solo Auger-Aliassime, ma anche Taylor Fritz è diventato un obiettivo realistico dell’azzurro. L’americano è a quota 3055 punti ed è stato clamorosamente eliminato al primo turno dal connazionale Brandon Holt. Per superare lo statunitense, però, Sinner dovrà vincere almeno due partite e quindi qualificarsi per i quarti di finale, traguardo mai raggiunto in carriera allo US Open dall’azzurro.

Nell’eventuale quarto Sinner potrebbe trovarsi di fronte Carlos Alcaraz. Sicuramente una sfida molto affascinante per l’azzurro, che cerca un’altra vittoria contro lo spagnolo dopo quella a Wimbledon. Una qualificazione alla semifinale porterebbe davvero tanti punti a Jannik, che davvero potrebbe entrare tra i primi dieci del mondo.

FOTO: LaPresse