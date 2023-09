MotoGP, GP San Marino 2022: lotta a tre per la pole position? Occhio a Bastianini e Martin

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, oggi saranno i cronometri a prendere la scena, con le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, come sempre, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00.

Il programma odierno prenderà il via con la terza sessione di prove libere alle ore 9.55, quindi alle ore 13.30 toccherà alla FP4, mentre dalle ore 14.10 si inizierà con la Q1. La battaglia sarà campale sulla pista romagnola, con una pole position che, come si è visto nella classe regina nelle ultime uscite, avrà grande importanza.

I sorpassi si sono fatti sempre più complicati in MotoGP, per cui agguantare la partenza al palo regala già chance corpose per quello che riguarda la domenica. Questo assunto lo conoscono alla perfezione i duellanti per il titolo iridato, con Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò come i primi nomi da appuntarsi per ragionare su chi sarà in pole position.

Il pilota del team Ducati Factory vuole il quarto successo consecutivo e partire domani più avanti possibile è la sua missione. La penalizzazione di 3 posizioni per impeding rischia di costare a caro prezzo, per cui dovrà estrarre il risultato massimo dalle qualifiche odierne. Il campione del mondo non ha la minima intenzione di concedere altro spazio ai rivali e proverà a dimostrarlo sin dalla Q2 odierna, mentre assieme a loro le Aprilia e Enea Bastianini (laddove conquistò l’anno scorso il primo podio della carriera in MotoGP) saranno della partita, senza dimenticare i sempre velocissimi Johann Zarco e Jorge Martin. Chi centrerà la pole position a Misano?

Credit: MotoGP.com Press