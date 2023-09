Moto2, risultato qualifiche GP San Marino: Vietti respinge Arenas e conquista la pole

Celestino Vietti ha conquistato la pole-position per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14mo atto del Motomondiale 2022. Il piemontese del VR46 ha fermato il cronometro in 1.36.996 abbattendo la prestazione degli spagnoli Albert Arenas (Aspar) e Alonso Lopez (Speed Up), rispettivamente secondo e terzo a +193 ed a + 190 millesimi dalla vetta.

Le qualifiche si sono aperte con il giro veloce da parte di Lorenzo Dalla Porta (Italtrans), il più competitivo nel corso della Q1 davanti all’olandese Bo Bendsneyder (SAG), l’americano Joe Roberts (Italtrans) ed il tedesco Marcel Schrötter (Intact GP).

Dalla Porta si è distinto subito anche nella decisiva Q2, caratterizzata nei primi minuti da una spettacolare scivolata da parte del britannico Jake Dixon (Aspar). L’inglese ha perso il controllo della propria Kalex all’uscita della ‘Misano 1’ terminando anticipatamente il turno.

Arenas è salito in vetta, ma nel finale si è dovuto piegare a Vietti, il migliore nonostante una scivolata alla staccata della ‘Quercia’. Le bandiere gialle hanno neutralizzato il turno, l’italiano scatterà leader davanti all’ex campione del mondo di Moto3.

Quarta casella dello schieramento domani per l’iberico Aron Canet (Pons) davanti al nostro Tony Arbolino (Marc VDS) ed il già citato Dalla Porta, molto competitivo nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo Fermín Aldeguer (Speed Up) ha concluso la Q2 in 7ma piazza, mentre il nipponico Ai Ogura (Honda Asia) dovrà partire ottavo davanti ad Augusto Fernandez (KTM) ed a Mattia Pasini (Aspar).

RISULTATO GP SAN MARINO 2022 MOTO2

1 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’35.996 7 8 250.0

2 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.097 7 9 0.101 0.101 250.5

3 21 Alonso LOPEZ SPA +Ego Speed Up BOSCOSCURO 1’36.186 7 8 0.190 0.089 248.2

4 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’36.373 5 8 0.377 0.187 248.2

5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.397 5 9 0.401 0.024 253.5

6 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.467 4 9 0.471 0.070 252.3

7 54 Fermín ALDEGUER SPA +Ego Speed Up BOSCOSCURO 1’36.482 4 5 0.486 0.015 246.0

8 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.489 5 9 0.493 0.007 248.8

9 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.527 5 9 0.531 0.038 246.0

10 11 Mattia PASINI ITA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.567 3 8 0.571 0.040 250.5

11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.575 3 9 0.579 0.008 251.1

12 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’36.639 8 9 0.643 0.064 248.8

13 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.658 4 9 0.662 0.019 252.3

14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’36.681 7 9 0.685 0.023 246.0

15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.762 7 8 0.766 0.081 246.5

16 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’36.894 5 8 0.898 0.132 248.2

17 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’37.260 3 8 1.264 0.366 250.0

Photo LiveMedia/Valerio Origo