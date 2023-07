LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli sale sul tetto del mondo nell’all-around!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

SOFIA RAFFAELI CAMPIONESSA DEL MONDO: LA CRONACA DELLA GARA

L’ITALIA CONQUISTA UN PASS OLIMPICO NELLA GINNASTICA RITMICA

CHI È SOFIA RAFFAELI? LA FORMICA ATOMICA DIVENTATA CAMPIONESSA DEL MONDO

SOFIA RAFFAELI COME VANESSA FERRARI: APRIPISTA TOTALE, L’ITALIA VINCE IL MONDIALE DOPO 59 ANNI

VIDEO: GLI ESERCIZI DI SOFIA RAFFAELI CAMPIONESSA DEL MONDO

VIDEO: LA PREMIAZIONE DI SOFIA RAFFAELI E L’INNO DI MAMELI

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA RAFFAELI DOMINANDO I MONDIALI? MONTEPREMI E CIFRE

18:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata.

18:47 Il Mondiale delle individualiste si conclude qui, per l’Italia oltre i 4 ori e il bronzo di Raffaeli da segnalare anche il bronzo di Baldassarri alla palla. L’appuntamento è a domani con le finali di specialità della squadra, in cui l’Italia cercherà di riscattarsi.

18:46 Sofia Raffaeli conclude questo Mondiale con 4 medaglie d’oro e una di bronzo, numeri da capogiro a cui l’Italia non è mai stata abituata!

18.45 Da segnalare anche la splendida quinta posizione di Milena Baldassarri con 124.900, a poco più di un decimo dalla quarta piazza.

18:44 Questo il podio:

1.Sofia Raffaeli (133.250)

2.Darja Varfolomeev (132.450)

3.Stiliana Nikolova (128.800)

18:42 GIORNATA STORICA PER I COLORI AZZURRI! Mai un’azzurra aveva vinto il titolo all-around ad un Mondiale. Sofia, oltre la medaglia d’oro, oggi ha ottenuto anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024!

18:41 Mentre Alba Bautista con 114.800 è diciassettesima.

18:40 La slovena Ekaterina Vedeneeva ha concluso la propria gara con 31.150 alle clavette e con 123.150 è settima.

18:38 34.250 ALLA PALLA, PER UN TOTALE DI 133.250! Gara folle di Sofia Raffaeli, che dimostra di essere la ginnasta, al momento, più forte del pianeta!

18:37 MEDAGLIA D’OROOOOOOOOOOOOOOOO! SOFIA RAFFAELLI E’ LA NUOVA CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOO!!!

18:36 ATTENDIAMO IL PUNTEGGIO DI SOFIA RAFFAELI!

18:35 In pedana Ekaterina Vedeneeva alle clavette.

18:34 Viktoriia Onopriienko ottiene 33.050 al cerchio e supera, con 125.050, Milena Baldassarri.

18:32 ENORMEEEEEEEEEE!!! PROVA IMPECCABILE DI SOFIA RAFFAELI! Attendiamo con il fiato sospeso il punteggio della giuria, ma questa ragazza ha un talento sproporzionato!

18:30 TOCCA A SOFIA RAFFEALI! SPINGIAMOLA TUTTI PER UN ORO STORICO!

18:29 32.450 PER VARFOLOMEEV! La tedesca è in testa con 132.450! Raffaeli ha bisogno di 33.450 per andare in testa.

18:28 Tocca a Viktoriia Onopriienko!

18:27 Adi Asya Katz ottiene 31.500 alle clavette e con 124.450 finisce alle spalle di Baldassarri!

18:26 Nikolova ha fatto ricorso e il suo punteggio è salito a 128.800.

18:25 Buono l’esercizio della tedesca, adesso è tutto nelle mani della giuria e di Sofia Raffaeli.

18:23 E’ IL MOMENTO DELLA VERITA’! Darja Varfolomeev è in pedana per il suo esercizio al nastro.

18:22 BALDASSARI DA APPLAUSI! 31.300 alla palla e 124.900 di totale, l’azzurra lotterà per la top5.

18:20 Adi Asya Katz chiude la sua gara alle clavette.

18:18 Stiliana Nikolova chiude con 33.050 al cerchio e 128.400 di totale, toccherà alle altre rispondere.

18.17 Peccato per una perdita, il resto dell’esercizio è sta però stupendo. Grande giornata per Milena!

18.15 TOCCA A MILENA BALDASSARRI! L’azzurra si esibirà alla palla per difendere un posto nella top5!

18:14 26.950 per Margarita Kolosov, la tedesca con 115.560 è già adesso ottava.

18:12 Stiliana Nikolova chiude in bellezza, ma per sperare nell’oro avrà bisogno di due disastri di Raffaeli e Varfolomeev.

18:10 In attesa del punteggio della tedesca, in pedana scende Stiliana Nikolova con il suo cerchio!

18:09 Perdita ed attrezzo fuori pedana, giornata da dimenticare per Kolosov.

18.08 Margarita Kolosov apre l’ultima rotazione al nastro!

18:07 Questa la top5 ad una rotazione dal termine:

1.Darja Varfolomeev (100.000)

2.Sofia Raffeli (99.000)

3.Stiliana Nikolova (95.350)

4.Milena Baldassarri (93.600)

5.Adi Asya Katz (92.950)

18:04 Ekaterina Vedeneeva e Alba Bautista dopo la terza rotazione sono rispettivamente sesta e dodicesima con 92.000 e 88.250

18:03 Alba Bautista chiude la terza rotazione alle clavette.

18:01 ARRIVA LA BORDAT DI SOFIA RAFFAELI! 33.800 AL CERCHIO E 99.000 DI TOTALE! L’azzurra ha un punto da recuperare su Varfolomeev, la tedesca chiuderà però al nastro, mentre Sofia alla palla!

17:59 Tocca ad Ekaterina Vedeneeva, la slovena si esibirà alla palla.

17:57 Viktoriia Onopriienko si ferma a 28.900 al nastro e con 92.000 è alle spalle di Milena Baldassarri!

17:54 GRANDEEEEEEEEEEEE! E’ arrivata la risposta, esercizio cucito sulla musica, interpretazione da brividi, bisogna sfondare i 33!

17:53 SERVE LA RISPOSTA DI SOFIA RAFFAELI! L’azzurra prova il tutto per tutto al cerchio!

17:52 Enorme 33.750 di Varfoloomev, la tedesca con 100.000 è nettamente al comando.

17:50 Tocca a Viktoriia Onorpiienko al nastro, l’ucraina si trovava subito davanti a Baldassarri.

17:49 di Asya Katz con 31.300 alla palla e 92.950 di totale resta alle spalle di Milena Baldassarri!

17:48 La tedesca continua nella sua gara senza errori, toccherà a Raffaeli rispondere presente.

17:46 E’ il momento di Darja Varfolomeev alle clavette, esercizio che potrebbe essere già determinante.

17:44 Solido 31.500 per Baldassarri! Milena con 93.600 dopo tre rotazioni al momento è seconda!

17:43 Adi Asya Katz si esibirà alla palla.

17:42 ATTENZIONE! “Solo” 30.150 al nastro per Stiliana Nikolova, quasi tre punti in meno di Raffaeli su questo attrezzo. Al momento vola al comando con 95.350, ma rischia di perdere il treno per l’oro in questa rotazione.

17:40 DI UN’ELEGANZA SOPRAFFINA! Baldassarri continua con la sua solita continuità e solidità, la lotta per la top5 continua!

17:38 TOCCA A MILENA BALDASSARRI! L’azzurra va all’attacco al cerchio!

17:37 30.550 al nastro per Kolosov, la tedesca con 88.700 è al momento quarta (tenendo in considerazione anche il gruppo B).

17:36 Solita esplosività per Nikolova, ma l’esercizio è stato tutto fuorché privo di sbavature, potrebbe essere un esercizio attaccabile.

17:34 Nikolova si riscatta dopo i primi due esercizi. Adesso è il momento di Stiliana Nikolova, la padrona di casa si esibirà al nastro, potrebbe essere un momento già decisivo.

17:33 La terza rotazione viene aperta da Margarita Kolosov alle clavette.

17.31 Questa la top5 dopo due rotazioni:

1.Darja Varfomoleev (66.250)

2.Stiliana Nikolova (65.200)

3.Sofia Raffaeli (65.200)

4.Viktoriia Onopriienko (63.100)

5.Milena Baldassarri (62.100)

17:30 Ben più staccata Bautista con 30.400 alla palla e 58.500 di totale.

17:29 31.650 per Ekaterina Vedeneeva, con un decimo di penalità. Con 61.400 è settima.

17:27 Alba Bautista chiude la seconda rotazione alla palla.

17.25 PUNTEGGIO ENORME PER RAFFAELLI!!! 32.950 al nastro, attrezzo in cui i punteggi sono storicamente più bassi! Sofia al momento è terza con 65.200, ma potrà andare all’attacco nelle prossime due rotazioni!

17.22 Viktoriia Onipriienko oggi è della partita: 32.000 alle clavette, 63.100 di totale e terza piazza provvisoria davanti a Baldassarri.

17:21 In pedana adesso Ekaterina Vedeneeva, la slovena si esibirà al cerchio.

17:20 Nel mentre Adi Asya Katz ha fatto ricorso e il suo punteggio al cerchio passa da 31.650 a 31.900.

17:19 CHE GRINTA! Esercizio convincente, ritmato, ben interpretato e colmo di difficoltà! Attendiamo il punteggio della giuria.

17.17 TOCCA ALL’ESERCIZIO AL NASTRO DI SOFIA RAFFAELI!

17.16 33.400 alla palla e 66.250, Varfolomeev vola.

17.15 Tocca alle clavette di Viktoriia Onopriienko.

17:14 31.650 per Katz al cerchio e 61.350 dopo due rotazioni, l’israeliana si mette subito alle spalle di Baldassarri.

17:12 Varfmolomeev non sbaglia, attendiamo il punteggio.

17:10 E’ il momento di colei che guida la gara: Darja Varfmolomeev si esibirà alla palla.

17:09 BENE MILENA! 30.300 al nastro e miglior punteggio di giornata. L’azzurra va al secondo posto con 62.100.

17:07 Adesso tocca all’israeliana Adi Asya Katz al cerchio.

17:05 32.400 alle clavette per Nikolova e 65.000 dopo due rotazione, punteggio importante.

17:04 MILENA IS ON FIRE! Nettamente il miglior esercizio al nastro visto fino a questo momento, sarà importante sfondare i 30!

17:03 TOCCA A MILENA BALDASSARRI! Attenzione all’ostico nastro.

17:02 29.250 per Kolosov, la tedesca con 58.150 dopo due attrezzi a questo punto si trova in lotta per rimanere nelle 10.

17:01 Ancora un ottimo esercizio per Nikolova, sarà una battaglia all’ultimo attrezzo oggi!

17:00 In attesa del suo punteggio tocca a Stiliana Nikolova, la padrona di casa si esibirà alle clavette.

16:59 Nuova perdita per la tedesca e recupero difficoltoso a seguire, le medaglie si allontanano.

16:58 La seconda rotazione comincia con Margarita Kolosov alla palla.

16:56 Questa la top5 dopo la prima rotazione:

1.Darja Varfolomeev (32.850)

2. Stiliana Nikolova (32.600)

3.Sofia Raffaeli (32.250)

4.Milena Baldassarri (31.800)

5.Viktoria Onopriienko (31.100)

16:55 Alba Bautista con 28.100 al cerchio si chiama fuori dalla lotta per le medaglie.

16:53 Ekaterina Vedeneeva si ferma a 29.750 al nastro, miglior punteggio di giornata a questo attrezzo.

16:51 Tocca ad Alba Bautista, che si esibirà al cerchio.

16:50 OTTIMO PUNTEGGIO PER SOFIA RAFFAELI! L’azzurra ottiene 32.250, miglior punteggio di questo Mondiale alle clavette per lei!

16:47 E’ il momento di Ekaterina Vedeneeva, sempre pericolosa al nastro.

16:45 31.100 per Onopriienko, l’ucraina si piazza subito alle spalle di Baldassarri.

16:43 NOOOOOOO! Sbavatura sul finale per Raffaeli, che era stata perfetta per tutto l’esercizio! La prova è comunque convincente, non dimentichiamoci che questo è l’unico attrezzo in cui non è riuscita a vincere l’oro nelle finali di specialità.

16:41 TOCCA A SOFIA RAFFAELI! L’azzurra si esibirà alle clavette!

16:40 Darja Varfmolomeev va subito al comando con 32.850!

16:39 Impegnata alla palla adesso Viktoriia Onopriienko.

16:38 29.750 al nastro per Katz, al momento è il punteggio più alto di giornata a questo attrezzo.

16:36 Tocca alla tedesca Varfolomeev al cerchio, attenzione perchè ha già vinto un oro in questa rassegna.

16:34 OTTIMO 31.800 PER BALDASSARRI! Punteggio più che buono in attesa degli esercizi a lei ancora più congeniali.

16:33 E’ il momento di Adi Asya Katz, che si esibirà al nastro.

16:32 Stiliana Nikolova ottiene 32.600 alla palla e fa sin da subito la voce grossa.

16:31 BRAVA MILENA! Baldassari fa nettamente meglio rispetto alla qualifica e inizia al meglio la sua finale!

16:30 TOCCA A MILENA BALDASSARRI! L’azzurra si esibirà alle clavette!

16:28 28.900 per Kolosov, punteggio debolissimo per il cerchio, la tedesca sarà costretta ad inseguire.

16:26 Esercizio meraviglioso di Stiliana Nikolova, l’atmosfera a Sofia è stupenda.

16:24 In attesa del punteggio è pronta ad esibirsi alla palla Stiliana Nikolova, probabilmente la favorita principale insieme a Raffaeli.

16:22 SUBITO UNA PERDITA PER LA TEDESCA! Sarà una gara lunga, ma iniziare con un errore non è il massimo.

16:20 Si comincia con Maragrita Kolosov al nastro, la tedesca è una delle ginnaste favorite per il podio.

16:18 Vi ricordiamo che le prime tre classificate non solo saliranno sul podio mondiale, ma staccheranno anche il pass per le prossime Olimpiadi.

16:16 Questa la startlist:

1 KOLOSOV Margarita GER

2 NIKOLOVA Stiliana BUL

3 BALDASSARRI Milena ITA

4 KATZ Adi Asya ISR

5 VARFOLOMEEV Darja GER

6 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR

7 RAFFAELI Sofia ITA

8 VEDENEEVA Ekaterina SLO

9 BAUTISTA Alba ESP

16:13 Presentazione delle ginnaste in corso!

16:10 Adesso pochi minuti di pausa e poi toccherà al gruppo B con Raffaeli e Baldassarri!

16:07 Questa la top3 dopo il primo gruppo:

1.Elzhana Taniyeva (121.000)

2.Fanni Pignickzi (120.300)

3.Evita Griskenas (119.950)

16:04 Marina Malpica chiude in settima piazza con 116.100.

16:02 ELZHANA TANIYEVA VOLA AL COMANDO! La kazaka ottiene 31.650 alle clavette e con un totale di 121.000 è prima. Taniyeva rimpiangerà gli errori commessi al nastro, perchè avrebbe potuto lottare addirittura per una top5.

16:00 Marina Malpica chiude il primo gruppo.

15:58 30.350 alla palla per Ikromova, l’uzbeka chiude con 118.550 ed al momento è terza.

15:56 Tocca a Elzhana Taniyeva alle clavette.

15.54 Lili Mizuno ha chiuso con 29.950 al cerchio. 117.850 e terza piazza totale.

15:53 E’ il momento dell’uzbeka Takhmina Ikromova alla palla.

15:52 Aghamirova ottiene 26.900 al nastro e con 116.450 è destinata a perdere numerose posizioni.

15:49 La prossima ad esibirsi sarà Lili Mizuno al cerchio.

15:47 Fanni Pigniczki si difende alle clavette (30.150) e con 120.300 è in prima posizione, punteggio da top10.

15:45 E’ il momento di Zohra Aghamirova al nastro, l’azera è seconda dopo tre rotazioni.

15.43 Yating Zhao chiude con 28.900 alla palla e 115.300 di totale, seconda piazza per lei.

15:41 Attenzione perchè tocca alla leader della gara: Fanni Pigniczki si esibirà alle clavette.

15:39 Evita Griskenas prova l’attacco alla top8: 31.900 al cerchio e 119.950 di totale.

15:37 La cinese Yating Zhao chiude la sua gara alla palla.

15:34 26.750 per Dragan, che con 113.500 sarà destinata a perdere posizioni.

15:32 Finale drammatico per Dragan, in attesa del suo punteggio è pronta in pedana Evita Griskenas con il cerchio.

15:30 L’ultima rotazione parte con Annaliese Dragan al nastro.

15:28 Questa la top3 dopo tre rotazioni:

1.Fanni Pigniczki (90.150)

2.Zohra Aghamirova (89.550)

3.Elzhana Taniyeva (89.350).

15:27 PUNTEGGIO ENORME DI ELZHANA TANIYEVA!!! La kazaka ottiene 32.850 alla palla e recupera tantissime posizione, risalendo fino alla terza (89.350).

15.24 Marina Malpica chiude la terza rotazione alle clavette.

15:22 Ottimo 30.850 al cerchio per Ikromova, che risale in terza posizione con 88.200.

15:21 E’ il momento dell’uzbeka Takhmina Ikromova alla palla.

15:18 Lili Mizuno precipita in classifica a causa del suo 28.100 al nastro. 87.900 di totale e quarta posizione.

15:15 Zohra Aghamirova perde una posizione: il suo 29.550 alle clavette non le basta per superare Pigniczki e con 89.550 è seconda.

15:12 E’ il momento della risposta di Lili Mizuno al nastro.

15:10 PUNTEGGIONE PER PIGNICKZI! 31.100 per l’ungherese, che con 90.150 è ampiamente in testa. Pigniczki potrebbe pagare caro un esercizio al nastro un po’ debole.

15:08 E’ il momento di Zohra Aghamirova alle clavette, l’azera è in testa dopo due rotazioni.

15:07 29.450 per Zhao al cerchio, al momento il suo miglior esercizio. Con 86.400 è terza.

15:05 Tocca a Fanni Pigniczki, che si esibirà alla palla.

15:04 Miglior punteggio di giornata al nastro per Griskenas: 28.800 e 88.050 di totale che le permette di andare abbondantemente in testa.

15:02 Tocca a Yating Zhao al cerchio.

15:00 Annaliese Dragan paga cara una perdita alle clavette e si ferma a 27.600 per un totale di 86.750.

14:57 In attesa del suo punteggio scende in pedana Evita Griskenas per il suo esercizio al nastro.

14:56 La terza rotazioe si apre con Annaliese Dragan alle clavette.

14:55 Questa la top3 dopo due rotazioni:

1.Zohra Ahamirova 60.000

2.Lili Mizuno 59.800

3.Evita Griskenas 59.250

14:52 28.900 per Malpica, che chiude dopo la seconda rotazione con 56.500.

14:50 Marina Malpica chiuderà la seconda rotazione alla palla.

14:48 Discreto 28.400 al nastro per Taniyeva, ma il suo 57.350 le vale “soltanto” la sesta piazza provvisoria.

14:45 Tocca a Elzhana Taniyeva, che si esibirà al cerchio.

14:42 29.400 per Lili Mizuno alle clavette, perde anche in questa rotazione un decimo da Aghamiova e adesso con 59.800 è due decimi dietro.

14:39 29.500 per Aghamirova, che è la prima atleta a sfondare quota 60.000.

14:36 E’ il momento di Zohra Aghamirova alla balla, l’azera era in testa dopo la prima rotazione.

14:35 Prestazione discreta al nastro per Zhao (28.200), terza piazza provvisoria per lei (56.950).

14:32 Continua la prova convincente della statunitense Griskenas che, grazie al 29.700 alle clavette, sale a 59.250 ed è momentaneamente prima.

14:30 Tocca a Yating Zhao al nastro.

14:29 Annaliese Dragan ottiene al momento il punteggio più alto di giornata: 30.550 alla palla che, sommato al 28.600 al cerchio la porta ad un totale di 59.150.

14:27 In attesa del punteggio della rumena è pronta in pedana Evita Griskenas per esibirsi alle clavette.

14:25 Inizia subito la seconda rotazione con Annaliese Dragan alla palla.

14.24 Questa la top3 dopo la prima rotazione:

1.Zohra Aghamirova 30.500

2.Lili Mizuno 30.400

3.Evita Griskenas 29.550

14:22 La giuria assegna 29.250 all’esercizio al cerchio di Marina Malpica.

14:20 Elzhana Taniyeva ottiene 26.800 al nastro.

14:18 Marina Malpica chiude la prima rotazione al cerchio.

14:15 28.950 per Ikromova, quarta piazza per lei.

14:13 E’ il momento della kazaka Elzhana Taniyeva al nastro.

14:11 30.400 per Lili Mizuno alla palla, la statunitense si inserisce in seconda posizione.

14:09 Tocca all’uzbeka Takhmina Ikromova, che si esibirà alle clavette.

14:08 Come preannunciato la gara ha subito un’impennata con Zohra Aghamirova: 30.500 al cerchio per l’azera e prima piazza provvisoria.

14:06 E’ il momento della palla di Lili Mizuno.

14:05 28.100 per Fanni Pigniczki al nastro, punteggio discreto considerando l’attrezzo.

14:03 Con Zorha Aghamirova la gara potrebbe alzarsi di livello.

14:02 Non decollano i punteggi: 28.750 per Yating Zhao e seconda posizione provvisoria.

14:00 Tocca a Fanni Pigniczki, che si esibirà al nastro.

13:59 Discreto 29.550 alla palla per Evita Griskenas.

13:57 E’ il momento delle clavette di Yating Zhao.

13:55 28.600 al cerchio per Annaliese Dragan, visto l’attrezzo il punteggio è abbastanza basso.

13:52 Prima dell’uscita del suo punteggio toccherà alla statunitense Evita Griskenas alla palla.

13:50 Esercizio non particolarmente brillante e concluso ampiamente dopo la fine della musica, riceverà una penalità per questo.

13:48 La gara comincia con Annaliese Dragan, che si esibirà al cerchio.

13:45 E’ tutto pronto, presentazione delle ginnaste in corso!

13:42 Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri si esibiranno nell’ordine alle clavette, al nastro, al cerchio e infine alla palla.

13:40 Questo invece quello del gruppo B:

1 KOLOSOV Margarita GER

2 NIKOLOVA Stiliana BUL

3 BALDASSARRI Milena ITA

4 KATZ Adi Asya ISR

5 VARFOLOMEEV Darja GER

6 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR

7 RAFFAELI Sofia ITA

8 VEDENEEVA Ekaterina SLO

9 BAUTISTA Alba ESP

13:37 Questo l’ordine di rotazione del gruppo A:

1 DRAGAN Annaliese ROU

2 GRISKENAS Evita USA

3 ZHAO Yating CHN

4 PIGNICZKI Fanni HUN

5 AGHAMIROVA Zohra AZE

6 MIZUNO Lili USA

7 IKROMOVA Takhmina UZB

8 TANIYEVA Elzhana KAZ

9 MALPICA Marina MEX

13:34 L’Italia sarà presente in gara con Sofia Raffaeli, prima in qualificazione e con Milena Baldassari, ottava in qualificazione.

13:31 Il gruppo A inizierà la propria gara alle 13:45, mentre per vedere in azione le ginnaste del gruppo B bisognerà aspettare le 16:15.

13:28 Ci saranno due gruppi di ginnaste: si partirà con il gruppo A nel quale sono presenti le ginnaste che in qualificazione si sono piazzate dal decimo al diciottesimo posto, mentre poi si passerà al gruppo B nel quale sono presenti le ginnaste che in qualificazione si sono piazzate dal primo al nono posto.

13:25 A Sofia è finalmente giunto il momento di assegnare il titolo all-around individuale, con 18 ginnaste pronte a lottare esercizio dopo esercizio.

13:22 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2022. A Sofia, dopo le finali di specialità individuali e dopo la finale all-around della squadra, è finalmente arrivato il momento di assegnare le medaglie anche nell’a-around individuale.

Inutile girarci in torno, per quanto fatto vedere in qualifica e per le defezioni a causa di infortuni di Kaleyn e Atamanov, Sofia Raffaeli è la favorita di diritto per la medaglia d’oro. L’azzurra non solo ha concluso la fase di qualifica in prima posizione nonostante alcune sbavature, ma ha addirittura ottenuto quattro medaglie nelle finali di specialità, di cui tre d’oro, fatto senza precedenti per l’Italia, che mai prima di questo mondiale aveva vinto un’oro con le individualiste. Le ginnaste più pericolose da tenere d’occhio saranno sicuramente la bulgara padrona di casa Stiliana Nikolova e le tedesche Margarita Kolosov e Darja Varfolomeev. L’Italia sarà rappresentata in finale anche da Milena Baldassarri, già capace di vincere un bronzo nella alla palla di pochi giorni fa, l’azzurra se vorrà fare un pensiero al podio avrà bisogno di una gara priva di sbavature.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ginnasta dopo ginnasta, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, la finale prenderà il via alle ore 14:45 italiane!

Foto: LiveMedia/Luca Agati