Coppa Davis 2022: l’Italia vuole il bis contro l’Argentina. Probabile esordio per Jannik Sinner

Dopo il convincente 3-0 contro la Croazia, l’Italia torna nuovamente in campo per il secondo appuntamento delle finali della Coppa Davis 2022. La squadra azzurra affronterà l’Argentina ed una vittoria metterebbe praticamente al sicuro la qualificazione ai quarti di finale con un turno d’anticipo. Sarà con ogni probabilità la giornata dell’esordio di Jannik Sinner, rimasto a riposo contro i croati e che invece dovrebbe rientrare in singolare contro Diego Schwartzman.

L’altoatesino ha recuperato dalle fatiche dello US Open, che lo aveva portato ad allenarsi solo una volta con la squadra prima della sfida contro la Croazia. Anche per questo motivo Sinner era rimasto in panchina, ma quest’oggi scenderà in campo nel secondo singolare contro Diego Schwartman. Il numero undici del mondo parte favorito contro il sudamericano, che non sta attraversando un buon momento e ha perso malamente con un doppio 6-2 contro Mikael Ymer. E’ lo stesso punteggio con cui si è concluso anche l’unico precedente tra Sinner e Schwartzman, con l’azzurro che si impose in finale ad Anversa, vincendo il titolo in Belgio.

Per l’Argentina è una sfida davvero fondamentale dopo la sconfitta per 2-1 contro la Svezia. Nel primo singolare il capitano argentino deve ancora scegliere tra Francisco Cerundolo e Sebastian Baez. Ad essere favorito è Cerundolo, che non ha giocato contro la Croazia. Il numero 27 del mondo se la vedrà con Matteo Berrettini in quello che sarà anche il primo scontro in carriera tra l’argentino ed il romano. Berrettini ha faticato un set contro Borna Coric, per poi dominare nella seconda e terza frazione. Attenzione, però, alla possibile mossa a sorpresa di Volandri, che potrebbe schierare nuovamente Lorenzo Musetti, eccellente contro Gojo, dando riposo a Berrettini.

Se nei due singolari l’Italia parte nettamente favorita, nel doppio c’è sicuramente molta più battaglia. Da una parte Fabio Fognini e Simone Bolelli e dall’altra Maximo Gonzalex ed Horacio Zeballos. Sarà una partita speciale per Bolelli e Gonzalez, che sono stati compagni in passato. L’Italia vuole un altro 3-0 e vincere un altro doppio combattuto darebbe un’ulteriore iniezione di fiducia.

FOTO: LaPresse