Atletica, Armand Duplantis ha perso! Sconfitta dopo un anno di trionfi, Obiena vince a Bruxellles

Armand Duplantis ha clamorosamente perso! Il Campione Olimpico e del Mondo, vertiginoso primatista mondiale con il 6.21 saltato durante la recente rassegna iridata, è a sorpresa crollato al Memorial Van Damme, ultima tappa della Diamond League prima delle Finali che andranno in scena settimana prossima a Zurigo. Lo svedese ha superato 5.81 metri al primo tentativo, ma poi ha commesso tre errori a 5.91 metri e si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle del filippino Ernest Obiena (5.91 alla terza).

L’ultima volta in cui Armand Duplantis non ha vinto risaliva al 26 agosto 2021, quando fu quarto nella tappa di Diamond League andata in scena a Losanna, dopo aver vinto gli Europei Indoor e i Giochi di Tokyo 2020. Inatteso stop per il 22enne, che in terra svizzera cercherà di difendere il diamantone conquistato lo scorso anno. Terzo posto di giornata per lo statunitense Christopher Nilsen (5.71 alla prima).

Foto: Lapresse