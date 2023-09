VIDEO Usyk-Joshua, highlights Mondiale pesi massimi: l’ucraino domina, ma vince ‘solo’ per split-decision

Oleksandr Usyk ha sconfitto Anthony Joshua per split decision (115-113, 113-115, 116-112) e si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino ha inflitto una severa lezione di pugilato al britannico, imponendosi con pieno merito sul ring di Jeddah (Arabia Saudita) e difendendo le quattro cinture che aveva strappato lo scorso settempre proprio al ribattezzato AJ.

Il rinominato The Cat è stato impeccabile dal punto di vista tecnico e ha meritato in maniera sacrosanta il successo. Il guerriero, andato al fronte per un mese durante la guerra, ha sciorinato tutto il suo talento e si è confermato sul trono della categoria regina, infliggendo al rivale la terza sconfitta negli ultimi quattro incontri disputati. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Usyk-Joshua, Mondiale dei pesi massimi.

