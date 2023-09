Boxe, Oleksandr Usyk: “Ho fatto la storia. Fury non si Ã¨ ritirato, vuole sfidarmi”

Oleksandr Usyk ha sconfitto Tyson Fury per split decision (115-113, 113-115, 116-112) e si è così confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino si è imposto contro il britannico nell’attesissima rivincita andata in scena a Jeddah (Arabia Saudita), riuscendo a difendere le quattro cinture che aveva conquistato lo scorso settembre battendo proprio il ribattezzato AJ a Londra.

Nuova magia del rinominato The Cat, che in inverno è stato anche al fronte per un mese, capace di infliggere una bella lezione di pugilato al suo avversario e di confermarsi sul trono della categoria regina. Un bel sigillo per il 35enne che ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro. “Questa è già storia. Molti hanno guardato questa match, soprattutto quando hanno cercato di colpirmi forte, ma l’ho capito e ho reagito“.

L‘ucraino ha riportato in auge il nome di Tyson Fury, Campione del Mondo WBC che ha però annunciato ufficialmente il proprio ritiro: “Sono sicuro che Fury non si sia ancora ritirato. Sono convinto che voglia affrontarmi e anche io lo voglio. Se non sfiderò Fury non posso dire di avere incontrato tutti. Grazie a Dio per tutto, soltanto lui sa se resterò imbattuto o meno, le persone attorno a me mi aiuteranno“. Davvero il Colosso di Manchester potrebbe ripensarci e tornare in scena per fronteggiare Usyk?

