US Open 2022: Martina Trevisan, che brutta sconfitta! Evgeniya Rodina torna in campo dopo tre anni e la batte

Sconfitta difficile da definire, quella di Martina Trevisan al primo turno degli US Open 2022. La toscana, testa di serie numero 27, viene eliminata dalla russa Evgeniya Rodina, al primo incontro dopo oltre tre anni di stop, con il punteggio di 7-5 6-1 e saluta subito New York. La Grande Mela non le è mai stata amica, ma in quest’occasione lo è ancora meno.

Primo set che parte anche bene per l’azzurra, in grado di involarsi subito sul 2-0. Il servizio, però, lo perde subito: dal controbreak del 2-1. Di occasioni per allungare di nuovo, pur senza palle break, Trevisan ne ha tante: va ai vantaggi nel quarto e nel sesto game, ma non riesce a riprendere il volo. Sul 5-4 ha anche un set point, ma non lo sfrutta e, nel gioco successivo, si ritrova a cedere la battuta. Molto lottato il 12° gioco, con tre palle del tie-break non concretizzate dall’italiana e la russa che, invece, ce la fa alla seconda chance.

L’azzurra, sempre più nervosa, nel secondo set finisce per commettere non meno di cinque falli di piede. Un break, è vero, arriva, a zero e per l’1-1, ma Trevisan il servizio non lo tiene nemmeno una volta nel corso dell’intero parziale. Qualsiasi tipo di attacco non funziona, perché Rodina ci arriva sempre. Finisce così 1-6, con la toscana che, in quest’ora e 40 minuti, conclude discutendo con il giudice di sedia circa alcune questioni di richiami non effettuati verso l’avversaria, a volte un po’ sopra le righe.

A fare la partita, nel male più che nel bene, è Trevisan: 24-43 il conto vincenti-gratuiti contro 8-22 della sua avversaria. Rodina, però, serve molto meglio: 76% di prime in campo contro 53%, il che crea differenze nei numeri (21/33 per l’italiana, 33/56 per Rodina). Tutto ciò, però, si riconduce a una questione fondamentale: si tratta forse di una delle peggiori sconfitte di Trevisan in carriera.

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI – LivePhotoSport.it