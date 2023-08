Taekwondo, Angelo Mangione si laurea Campione del Mondo! Splendido trionfo da juniores

Angelo Mangione ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali juniores di taekwondo. Suona l’Inno di Mameli alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria), dove l’azzurro si laurea splendido Campione del Mondo nella categoria fino a 68 kg. Il siciliano ha giganteggiato in lungo e in largo, infilando cinque successi di assoluto spessore tecnico e meritandosi il gradino più alto del podio.

Stiamo parlando di un talento emergente, che sembra avere le caratteristiche tecniche per togliersi grandi soddisfazioni nel prossimo futuro. Mangione ha esordito con un secco 2-0 contro lo sloveno Luka Raskovic, agli ottavi si è imposto contro il messicano Alan Pardo per 2-1, poi il dominio totale contro il britannico Zak Angell (2-0). Il nostro portacolori entra in zona medaglie: in semifinale deve inventarsi la rimonta contro l’australiano Matthew Summerfield, spiccando nel terzo round per la gestione dell’energia e per la precisione dei suoi colpi. L’atto conclusivo contro il serbo Zarko Krajisnik si rivela a senso unico e così Angelo Mangione festeggia con pieno merito.

Manuel Millefiori ha perso contro l’uzbeko Nazarali Nazarov (1-2) nei quarti di finale della categoria fino a 63 kg, mentre Martina Calabrò è uscita all’esordio contro la bosniaca Marija Orlovic (0-2 tra le 55 kg). Oggi è arrivata la terza medaglia per l’Italia dopo i bronzi conquistati nei giorni scorsi da Giulia Galiero (44 kg) e da Anna Cuorvo (52 kg).

Foto: FITA