Ranking WTA tennis (1° agosto 2022): Iga Swiatek sempre regina, Jasmine Paolini n.56

Una nuova settimana ha inizio ed è tempo di ranking WTA. La classifica mondiale del tennis femminile sorride alla polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo), anche se nella sua Varsavia avrebbe voluto festeggiare il primato, considerando l’uscita di scena nei quarti di finale del torneo di casa. Alle sue spalle troviamo l’estone Anett Kontaveit e la greca Maria Sakkari, decisamente distanziate dalla polacca.

Non ci sono da registrare scostamenti nella top-10 visto che a completare il roster delle “elette” troviamo la spagnola Paula Badosa (n.4), la tunisina Ons Jabeur (n.5), la bielorussa Aryna Sabalenka (n.6), l’americana Jessica Pegula (n.7), la spagnola Garbine Muguruza (n.8), l’americana Danielle Collins e la britannica Emma Raducanu (n.10).

RANKING WTA (1° AGOSTO)

1 Iga Swiatek (Polonia) 8396

2 Anett Kontaveit (Estonia) 4476

3 Maria Sakkari (Grecia) 4190

4 Paula Badosa (Spagna) 4030

5 Ons Jabeur (Tunisia) 4010

6 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 3267

7 Jessica Pegula (USA) 3087

8 Garbine Muguruza (Spagna) 2886

9 Danielle Collins (USA) 2743

10 Emma Raducanu (Gran Bretagna) 2717

In casa Italia, Martina Trevisan è sempre la n.1 d’Italia, pur perdendo due posti rispetto a una settimana fa (n.26 del mondo), davanti a Camila Giorgi e a Jasmine Paolini, che per effetto delle semifinali raggiunte nel menzionato torneo di Varsavia da oggi è n.56. A completare il quadro delle azzurre in top-100 c’è Lucia Bronzetti (n.65 del ranking).

ITALIANE IN TOP100

26 Martina Trevisan 1775

29 Camila Giorgi 1689

56 Jasmine Paolini 1064

65 Lucia Bronzetti 894

